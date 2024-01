Indignación en Millonarios por precios de los abonos para 2024: “Ven a la hinchada como cajero”

Aunque el mercado todavía no está oficialmente cerrado, en Millonarios no suenan muchos nombres de peso como los que esperaba la afición para soñar con hacer un buen papel en el ámbito internacional.

“Siempre he creído que lo que cada quien hace con su dinero es problema de cada uno, pero voy a dar mis razones del por qué en este semestre no me quiero abonar y no lo quiero hacer”, dijo un reconocido hincha de Millonarios identificado como ‘El Kínder de Cortés’.