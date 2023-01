Insólito: le hacen oración al estilo religioso a Lionel Messi por lo hecho en Qatar 2022

Sin duda alguna, uno de los días que no se borrará de la memoria de los hinchas argentinos fue aquel 18 de diciembre del año 2022. En esa oportunidad, la selección Argentina, logró una de las gestas más importantes al consagrarse campeona del Mundial de Qatar ante Francia, en dramático duelo que se definió desde los 12 pasos.

El título conseguido en tierras asiáticas se metió como de los más importantes en la historia al ser el primero de Lionel Messi, futbolista que rompió el maleficio en su carrera deportiva después de varios años de intentos fallidos.

Lionel Messi sostiene el trofeo del Mundial de Fútbol a su llegada a Argentina. - Foto: Getty Images

Más de un mes después de aquella consagración, las reacciones de los hinchas argentinos se siguen sintiendo y generando revuelo mundial. En esta oportunidad, un grupo de fanáticos decidieron hacerle una oración al futbolista para resaltar su nivel como jugador. Algo muy similar al estilo de la reconocida iglesia maradoniana, como ocurrió con el difunto, Diego Maradona.

Esta es la oración:

“Messi nuestro, que estás en las canchas, santificada sea tu zurda; venga a nosotros tus lujos; hágase tu voluntad de jugada o pelota parada. Danos hoy la gambeta de cada partido, perdona nuestras ofensas, como también nosotros personamos a los que te pegan. No nos dejes sin tu magia, y líbranos del mal fútbol”.

Así celebró Messi su gol en el segundo tiempo ante Países Bajos - Foto: AP

Este es otro de los miles de homenajes que se le ha rendido al 10 por lo logrado en Qatar 2022. Cabe recordar que a Messi le han hecho hasta con un campo de flores tributo por meterse en la historia como uno de los mejores.

El 10 habla de aquel título

Un mes y 12 días después de ser campeón del mundo, este lunes 30 de enero se conoció la primera entrevista de Lionel Messi con el trofeo más deseado en su palmarés. En conversación con el periodista Andy Kusnetzoff, para el programa Perros de la Calle de Urbana Play, el jugador del París Saint-Germain dijo que sabía que Dios le “iba a regalar un Mundial”.

“Yo lo había dicho una vez, creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial. Después pasó lo de Brasil, que estuvimos tan cerquita”, indicó.

Messi “presentía” que Dios tenía “esto guardado” para él en su carrera deportiva y lo estaba “esperando el momento” indicado para ser campeón del mundo. “Creo que no había mejor momento que este, como tampoco hubo mejor momento para la Copa América”.

“Se lo agradezco todos los días de mi vida, por todo lo que me dio siempre. No le puedo pedir nada más, gracias a él tengo todo”, añadió mostrando su fe en Dios.

Para el astro argentino, el “momento más difícil (del Mundial) fue la derrota con Arabia Saudita” y “el partido con México fue el más difícil”, porque debían ganar para seguir con vida en el campeonato. “Creo que fue el partido que peor jugamos también, por todo lo que conllevaba tener que ganar sí o sí, eso te hace jugar diferente”.

Messi confirmó que está en plenitud de condiciones para el primer encuentro - Foto: Getty Images

Pese a lo difícil que se tornó la fase de grupos, Messi “confiaba” en que iban a “pasar” de ronda, que se les “iban a dar las cosas”. “Si no hubiésemos tenido el grupo que tenemos, yo creo que en esa situación hubiese sido muy difícil de superar”.

Messi también contó que prefirió no ver el partido que les dio el título en Qatar 2022, solo estuvo atento de las celebraciones y uno que otro resumen: “no volví a ver la final, vi los videos, resúmenes, jugadas, muchos festejos de la gente, cuando somos campeones, pero la final en sí no la volví a ver”.

Además, aprovechó para recordar a Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020. “Me hubiese gustado que Diego me entregue la copa. Pero, si no, por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeón del mundo, con todo lo que él amaba a la Selección y deseaba que pasen estas cosas”.

“Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando”, agregó.