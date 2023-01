“Imposible ganarle”: Juan Román Riquelme revela el lado temible de Lionel Messi con dardo a Van Gaal

Juan Román Riquelme fue, antes de Lionel Messi, uno de los jugadores más destacados de Argentina. En su momento, cuando uno estaba de salida otro iniciaba su carrera y hasta lograron coincidir. Compartieron en la Selección, además, de que cada uno en su época vistió los colores del Barcelona de España; sin embargo, la historia fue muy diferente para ambos, ya que Riquelme coincidió en el tiempo que Van Gaal fue técnico de los blaugranas y no lo quería, mientras que La Pulga triunfó en su estadía en España.

Con este antecedente, es válido recordar que Román celebraba haciendo el gesto de ´Topo Gigio’, poniendo sus manos en las orejas, mismo realizado por Lionel en el duelo ante la Holanda de Van Gaal en Qatar 2022 y que generó sorpresa en su momento. Sin embargo, las explicaciones a esto fueron certeras por parte de Messi en zona mixta; su argumento era que el entrenador de los europeos en la previa había sido irrespetuoso con ellos.

Acerca de la situación, el ahora directivo de Boca Juniors dijo, en una entrevista con el medio argentino ESPN: “No sé qué había declarado, creo que fue que en el Mundial pasado no la había tocado... qué va a hacer. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol y al mejor no lo podés hacer enojar”, haciendo referencia al temperamento que toma el hoy capitán de Argentina.

Lionel Messi vs. Holanda en el Mundial de Qatar 2022. - Foto: AFP y captura de pantalla

“Es preferible besarlo, abrazarlo si no te quiere atacar, si lo hacés enojar es peor, al mejor no tenés chances de ganarle, es imposible. Así que creo que la declaración de Van Gaal para Argentina fue muy bueno. A Messi enojado es imposible ganarle”, agregó sobre las declaraciones del extécnico de los holandeses.

Finalmente, reconoció las virtudes de su compatriota ante esos escenarios: “Es una ventaja. Messi se enoja y no es como otros jugadores que por ahí cuando se enojan tienen chances de que se hagan expulsar. Hay jugadores que vos los hacés enojar y corren el riesgo que se van para otro lado y se hacen expulsar, Messi no se enoja de esa manera. No pega una patada, no hace nada, él se enoja jugando a la pelota”.

Messi guio a su país hacia la tercera Copa del Mundo, en Qatar 2022. - Foto: Getty Images

Rifirrafe con Ibrahimović

Los hinchas de la Selección Argentina han tomado de mala manera los comentarios del sueco Zlatan Ibrahimović respecto a la actuación de varios de sus jugadores, según él, en señal de irrespeto con los rivales durante el Mundial de Qatar 2022. ‘Kun’ Agüero reaccionó al video de la entrevista en su canal de Twitch.

“Raro, porque es un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Discutiste con Pep Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera”, dijo, en primera instancia, recordando la cantidad de polémicas en las que se ha visto envuelto Zlatan durante su larga carrera en Italia, Inglaterra y España.

"Vos jugando también te portabas mal creo yo. Como decimos en Argentina: 'no escupas para arriba si después te va a caer'. En la cancha tenés comportamientos malos. Sos el menos indicado"



- El Kun Agüero le contestó a Ibrahimovic. pic.twitter.com/ydEyatNLDG — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 26, 2023

Agüero considera que “de hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. En la cancha tenés comportamientos malos. Algunos planchazos, una piña que me acuerdo que pegaste en Estados Unidos con el Galaxy y después hiciste como que te dolió a vos también. ¿Para vos eso es portarse bien?”.

Al respecto del hecho que no vuelvan a ganar una copa, sabiendo que en un año pueden aspirar de nuevo a la Copa América, el ‘Kun’ fue mucho más crudo. “Decís que se portaron mal y lo decís como profesional de alto nivel, pero yo creo que vos jugando también te portabas mal. Entonces no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar”, lanzó.

Ibrahimović y Messi fueron compañeros durante la 'Era Guardiola' en el Barcelona. - Foto: REUTERS // AP

“Es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos mundiales”, arremetió. “Messi ganó, quizás eso te enoje, quizás te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo y que haya ganado el Mundial Argentina. Esto es fútbol”, completó.

Y antes de pasar a otro tema, lanzó la frase más picante del directo, una muy habitual entre los argentinos para ofender a sus rivales. “Siento que también me tiraste a mí porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo Zlatan, te querés matar”, dijo el ahora streamer y participante de la Kings League, torneo de influenciadores que se realiza en España bajo la organización de Gerard Piqué.