Internacional vs. Medellín: canal y hora para ver en vivo el partido de Copa Libertadores

Independiente Medellín afronta el último reto del semestre este miércoles, con el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo antioqueño visitará al Internacional de Porto Alegre y deberá conseguir un buen resultado sin dos piezas que han sido fundamentales durante todo el semestre, el defensor Víctor Moreno y el delantero Diber Cambindo.

Moreno tiene una sanción y fue transferido a Junior, club con el que hace exámenes médicos. Por su parte, Cambindo fue vendido al Cruz Azul y por ende no fue tenido en cuenta.

Diber Cambindo es una de las bajas de Medellín. - Foto: El Colombiano/El País

El atacante hizo nueve goles para el ‘Poderoso de la Montaña’ en el semestre, uno de ellos por Copa Libertadores.

A priori, el técnico interino Sebastián Botero utilizaría a Jhon Palacios por Moreno y al juvenil Jorge Hurtado Cabezas en la posición de Diber Cambindo.

Sumado a los dos jugadores vendidos, la institución colombiana tiene dos bajas por lesión, que son Felipe Pardo, por una cirugía en un hombro, y Andrés Ibargüen, quien sufrió una lesión muscular grado 3.

Andrés Ibargüen tiene una lesión muscular y no viajó a Brasil. - Foto: @Libertadores

El Medellín, que viene de derrotar 1-0 a Metropolitanos en Venezuela, tiene en el plantel a figuras de renombres, como el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, el zaguero Andrés Cadavid y el delantero argentino Luciano Pons.

[🔴🔵] Grupo de viajeros a la ciudad de Porto Alegre 🇧🇷 para la fecha 6 de CONMEBOL Libertadores#MásFuertesJuntos #110añosDeHistorias pic.twitter.com/BKO6E8oJ8P — DIM (@DIM_Oficial) June 26, 2023

Inter y Medellín chocan por la última fecha del grupo B y el horario de inicio es 5:00 p.m. en el estadio Beira-Río, que fue sede de la Copa del Mundo de Brasil en 2014.

¿Qué necesita el Medellín?

El equipo paisa llega a este duelo en el primer puesto del grupo, con 10 unidades, no obstante tiene riesgo de quedar por fuera de las casillas que dan lugar a los octavos de final de la Libertadores.

Para clasificar, el Medellín debe ganar o empatar. Sin embargo, si pierde debe esperar que Nacional de Montevideo no derrote a Metropolitanos de Venezuela, algo que no se anota muy probable, ya que el equipo venezolano no ha sumado puntos en cinco juegos.

Inter afronta este juego como segundo de la zona con nueve unidades.

Posibles formaciones:

Inter: John Victor; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Igor Gomez; Johnny, Romulo; Pedro Henrique, Alan Patrick, Weverton; Luiz Adriano.

Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Jordy Monroy, Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Daniel Londoño; David Loaiza, Jaime Alvarado; Éver Valencia, Miguel Monsalve, Edwuin Cetré; Luciano Pons.

¿Dónde ver el Internacional - Medellín?

ESPN, será el canal de transmisión. También Star+ y Pluto Tv.

Última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Miércoles 28 de junio - 5:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio Beira-Rio, de Porto Alegre, Brasil.

Lo que se juega el DIM

Medellín no solo busca clasificar a octavos de la Libertadores por primera vez desde 2005, sino que hay un premio económico importante que entrega la Conmebol.

En la última fecha el DIM venció 1-0 a Metropolitanos. - Foto: AFP

Por participar en la ronda de los 16 mejores equipos de Sudamérica el monto a recibir es de 1,2 millones de dólares. Además, por ganar un partido puede sumar 300 mil dólares más y, por supuesto, habría que contar lo que entraría en taquilla por ese compromiso.

El nuevo técnico del DIM

Cuando acabe la temporada oficialmente para el equipo antioqueño, se espera que se haga oficial el anuncio de la llegada del uruguayo Alfredo Arias como nuevo entrenador.

Arias llegaría a tomar las riendas de un club que ha tenido un semestre irregular, puesto que comenzó el año como vigente subcampeón del fútbol colombiano y con David González como orientador.

Sin embargo, en este 2023 González dejó su cargo y el club no pudo aspirar nuevamente al título de la Liga Betplay.

Arias tendría a Botero como asistente técnico, puesto que uno de los deseos de la directiva es que se siga formando a este entrenador, que ha tenido un buen papel en las juveniles del club antioqueño, según informó Pipe Sierra.