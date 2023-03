Iván Mejía aprovechó para darle ‘palo’ a César Augusto Londoño tras la polémica salida de Rentería

Una gran controversia se ha armado en los últimos días, luego de conocerse la salida del periodista Óscar Rentería de la cadena Caracol Radio, aunque en el medio de comunicación argumentaron que obedeció a nuevas decisiones para ellos, que incluye la renovación de periodistas, como le confirmaron a SEMANA.

No obstante, con el correr de las horas, mucho se afirmó que la salida de Rentería se dio debido a sus polémicas declaraciones en días anteriores sobre el caso de presunta violación que envuelve a la estrella del PSG, Achraf Hakimi. Para dicha ocasión, Rentería dio a entender que la culpa fue de la mujer al ir al apartamento donde estaba el jugador, generando críticas en su contra.

“Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después. La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, dijo.

Óscar Rentería causó polémica esta semana en las redes sociales. - Foto: Twitter: César Augusto Londoño

Bajo este panorama, varias reacciones se hicieron sentir en cuanto a lo que viene para el programa El pulso del fútbol, pues este era conducido por Rentería y César Augusto Londoño.

Iván Mejía Álvarez, hombre que hizo parte de este programa y que lo hizo crecer en sintonía junto a Hernán Peláez, aprovechó la coyuntura para lanzar duros dardos en contra de Londoño y Rentería.

En sus redes sociales, el periodista retirado mandó indirectas en primera medida a Londoño, señalándolo como el principal culpable de la caída estrepitosa en audiencia del programa. “El pulso del fútbol, el nuevo programa de Caracol que enterró César Augusto Londoño”, compartió Mejía junto a un artículo de un medio de comunicación.

Sumado a ello, en sus ‘me gusta’, Mejía le dio ‘palo’ al director de este programa al compartir el pensamiento de varios usuarios que piden la salida de este hombre. Estos fueron los comentarios con los que estuvo de acuerdo:

“¿Al fin salió ese petardo de Rentería? ¿Y cuándo se va el tibio de César Augusto? ”

“Jajajaja, ese bodrio de programa existe desde que se fue el GRAN @PajaritoDeIvan el programa dejó de existir por que su director es un pelmazo ”

“ Al que toca sacar es a @cesaralo ”

“¿Cuándo sacan a César? 🤣😂😂”

César Augusto Londoño, periodista deportivo. - Foto: Instagram: @cesaralo

Además, Mejía también compartió la opinión de otro periodista del medio como Gabriel Meluk en cuanto al caso de Rentería por apoyar la violencia de género.

“Una cosa es la libertad de opinar y otra bien distinta eso de que toda opinión es respetable. ¡Nunca! Alentar a matar no es respetable, alentar al racismo tampoco, promover la xenofobia tampoco, apoyar la violencia de género o infantil tampoco... ¡NO toda opinión es respetable!”, publicó Meluk, a lo que Iván Mejía citó: “Tiene toda la razón, Meluk”.

Iván Mejía se fue de frente contra César Augusto Londoño. - Foto: Foto: León Darío Peláez.

¿Quién será el reemplazo de Rentería?

Ante el impacto mediático que tuvieron sus declaraciones, el comunicador fue despedido este martes –14 de marzo– de Caracol Radio, donde figuraba como uno de los dos panelistas del programa El pulso del fútbol. Además, la compañía tomó la decisión de nombrar a Juan Felipe Cadavid como su reemplazo.

César Augusto Londoño, director de ese espacio radial, no dejó pasar por alto la salida del comentarista deportivo y comenzó el programa de este jueves 16 de marzo dedicándole unas pequeñas palabras a su excompañero.

“Hoy les quiero contar que mi buen amigo Óscar Rentería no nos acompañará más. A Óscar le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos laborales y en su vida. Le quiero agradecer por su capacidad, su profesionalismo, su entrega y su dedicación con el programa”, manifestó inicialmente.

El manizaleño aprovechó el momento para anunciar que El pulso del fútbol empezará una nueva temporada a partir del próximo martes, recalcando que su compañero de fórmula será Cadavid, quien venía trabajando en El VBar.