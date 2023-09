Iván Mejía no oculta su molestia: discute a la Selección Colombia ante Chile y señala a los peores jugadores

Luis Díaz no jugó el partido completo ante Chile. | Foto: AP

Las críticas de Iván Mejía

Uno que no terminó muy contento con lo mostrado en suelo chileno fue el periodista Iván Mejía, quien lanzó varias críticas a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

“Lo valioso fue el punto. El resultado no se discute, el juego sí”, inició el comunicador, quien no ocultó que “la cancha no ayudó para tener la pelota”.