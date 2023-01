Iván Mejía se despachó contra la Dimayor por cambios en la segunda fecha de la Liga Betplay

Este martes 24 de enero arrancó la Liga Betplay 2023-1 con el duelo entre Bucaramanga y Envigado, la jornada continuó este miércoles con los partidos entre Águilas Doradas y Junior y Unión Magdalena y Atlético Huila. Durante el jueves y el viernes se cerrará la primera fecha del campeonato colombiano, sin embargo, ya hay noticias sobre la segunda.

Las dos primeras fechas de la liga colombiana fueron programadas y publicadas por las cuentas oficiales de la Dimayor hace un poco más de una semana. Sin embargo, este miércoles 25 de enero se conocieron las primeras modificaciones del campeonato, por lo que algunos juegos cambiarán de día y hora.

El partido entre Envigado y La Equidad que se disputará en el estadio polideportivo sur de Envigado, quedó programado para el 28 de enero, mientras que el juego entre Alianza Petrolera y Deportivo Pasto quedó aplazado y se encuentra sin fecha por definir. Algo que le incomodo a varias personas vinculadas con el fútbol profesional colombiano.

La razón fundamental del aplazamiento del juego entre petroleros y nariñenses, es porque el equipo volcánico quedó “atrapado” en Perú debido a las fuertes protestas que se están viviendo en el vecino país y que obligaron a los aeropuertos de ese país a cerrar los terminales aéreos.

Deportivo Pasto le solicita al Gobierno un vuelo humanitario. - Foto: Twitter: Deportivo Pasto

Uno de los que se indignó por los primeros cambios en la programación de la Liga Betplay fue el experiodista y comentarista deportivo Iván Mejía Álvarez, persona que estuvo toda su vida ligada al fútbol colombiano y a pesar que hace algunos se retiró de su profesión, sigue usando su cuenta personal de Twitter para opinar sobre lo que sucede tanto en deportes como en la situación actual del país.

“Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. El mismo despelote, desorden, incoherencia y el lagarto ‘coctelero’ de Jaramillo cumpliendo las órdenes de Serpa”, escribió el vallecaucano en su cuenta personal de Twitter criticando directamente al presidente de la Dimayor y acusándolo de recibir ordenes del presidente de Millonarios.

Desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. El mismo despelote, desorden, incoherencia y el lagarto coctelero de Jaramillo cumpliendo las órdenes de Serpa. https://t.co/7eRLIdpv75 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 26, 2023

Y aunque muchos en Twitter estuvieron de acuerdo con el excomentarista deportivo, afirmando que el desorden de la Dimayor no ha cambiado y que no se ve organización en la Liga Betplay que acaba de comenzar, muchos otros lo criticaron por desconocer la situación del Deportivo Pasto y no entender que esta vez el partido se aplaza por algo que está fuera de control de cualquier directivo colombiano.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Quería quedarse en River”: agente de Juanfer Quintero hace gran revelación sobre el ‘10′ de Junior

Juan Fernando Quintero es para muchos el mejor refuerzo entre los 20 equipos de la Liga Betplay para este 2023. Después de semanas de negocios y una supuesta caída, el ‘10′ aceptó la oferta de la familia Char y fue presentado ante más de 41000 personas, que demostraron la ilusión de toda la hinchada rojiblanca por conseguir la décima estrella.

El volante antioqueño puso a Junior por encima de dos clubes brasileños y otras ofertas de la MLS que eran mucho más interesantes económicamente, pero no le aseguraban la continuidad ni el cariño que si tiene por montones en Barranquilla.

Pero su deseo al inicio de este año era continuar en River Plate, de acuerdo a las palabras de su representante, el exjugador Rodrigo Riep, en charla con Radio La Red en Argentina. “Fueron varios motivos, pero el principal es que para un extranjero que vive en el país, es muy difícil que se le sostengan los valores. El jugador cuando viene de afuera y lo contratan en el país puede sacar el dinero por el valor de la transferencia al exterior”, indicó.

Quintero firmó con Junior por 3 años - Foto: @JuniorClubSA

“Cuando el jugador ya está radicado en el país, el Banco Central no permite sacar el dinero a una cuenta afuera del país. Para el jugador es muy difícil”, completó Riep, confirmando la versión que se había filtrado en los medios argentinos horas antes de hacerse oficial el divorcio de Juanfer y su querida banda cruzada.

Fue ahí cuando estudiaron otras opciones, sabiendo que, por más anhelo de las partes, no había mucho que hacer. “Uno obviamente se pone en el lugar del club, desde el corazón y el propio jugador quería quedarse, pero la realidad es que cuando tienes que cobrar diez y te encuentras que vas a cobrar dos, es muy difícil, porque no dejan de ser personas y esto es su trabajo”, reiteró.