Iván René Valenciano se hartó de Juan Fernando Quintero; sacó a la luz “mentira” del paso por Junior

Juan Fernando Quintero si no es el jugador más mediático del último tiempo en el fútbol colombiano, no está lejos de serlo. Pues aunque se hable de James Rodríguez, Falcao García o Juan Guillermo Cuadrado , la cercanía del paso del volante por el fútbol colombiano donde apenas jugó siete partidos con el Junior de Barranquilla, hace que se levante todo tipo de opiniones.

Tal parece que esta decisión de ser algo relegado pegó en el ego del futbolista que ante esto decidió tomar sus maletas, avisar a la directiva e irse. La familia Char que no se esperaba esta noticia, intentó convencer al jugador para que limara asperezas con el entrenador, situación que no terminó de darse.

Siguiendo con su ataque vehemente ante Quintero, expresó que no ve posibilidad alguna de que en un futuro Quintero pueda llegar a tener una revancha en el equipo ‘tiburón’: “Persona no grata en Barranquilla, de declaro así”. Junto a esto, no ocultó la gravedad del ‘maltrato’ a la afición de Junior: “No les puedes mentir. No lo puedes ilusionar con algo y después decir que no encajas, que el entrenador...”.