James Rodríguez busca Premier League: filtran los equipos a los que “se ofreció” en Inglaterra

Aunque España es la prioridad en este momento, James Rodríguez no descartaría regresar al fútbol de Inglaterra tras ese recuerdo positivo que tuvo durante una temporada bajo las órdenes de Carlo Ancelotti en el Everton.

A través de su agente, el portugués Jorge Mendes, se ha ofrecido en distintos lugares del mundo buscando una oferta convincente que lo lleve de regreso al Viejo Continente.

La Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, es uno de los destinos más atractivos en la actualidad y por eso no es raro que el nombre del mejor jugador de la Copa América 2024 esté rondando por estos días en algunas carpetas.

De acuerdo a O Jogo, son cinco los equipos ingleses que recibieron la hoja de vida de James Rodríguez: “Ya le han ofrecido los cinco clubes de la Premier League: Aston Villa, Nottingham Forest, Fulham, Wolverhampton y Brighton”, indicó el medio con sede en Portugal, que, de paso, descarta cualquier opción de ser fichado por el Porto.

James Rodríguez en rueda de prensa con el São Paulo de Brasil. | Foto: AFP

James fue feliz durante su paso por el Everton y planeaba continuar al menos por un año más hasta que la llegada de Rafa Benítez le derrumbó todos los planes.

De acuerdo a lo que le dijo a SEMANA a mediados del año pasado, fue el estratega español el que le bajó el pulgar por desacuerdos que habían tenido en el pasado.

“Con él sí fue maluco. Desde el primer día me dijo que no iba a contar conmigo. Me dijo ‘vete’. Pero, bueno, es mejor que la gente sea clara con uno”, contó.

James aceptó la orden y salió del Everton con rumbo al Al-Rayyan de Catar. “Está bien. No le iba a decir nada más, absolutamente nada, fui muy respetuoso con él. Le dije: ‘bueno, no pasa nada, ojalá que te vaya bien’, y no le fue bien”, recordó.

La situación entre James y Benítez se remonta varios años atrás, en 2015, cuando el español dirigía a los merengues. “En el Real Madrid hubo una vez que me cambió, estábamos jugando en el Bernabéu y yo había hecho gol. Con el cambio, hice gestos y a la gente tampoco le gustó que me sacara y lo chiflaron a él. Entonces, desde ahí, fue como ‘hiciste que me silbaran…’, y ya”, confesó el colombiano.

James Rodríguez volvió a Suramérica después de una larga travesía por Europa. | Foto: Everton FC via Getty Images

España e Italia, las otras opciones

James Rodríguez cree que este es el momento de darse un segundo aire en Europa. Aunque su experiencia en São Paulo no ha sido lo suficientemente buena, el nivel que demostró en la Copa América le volvió a abrir las puertas en la élite.

En España suena para equipos como Celta de Vigo, Real Betis, Villarreal y Atlético de Madrid, quizá la opción que más le gustaría por su pasado en clubes grandes de Europa.

Italia, la única de las grandes ligas en la que no ha jugado, es la opción más nueva. Según la prensa italiana, Lazio tiene su nombre en lista de espera por si liberan el cupo suficiente en materia económica.