James Rodríguez enciende las alarmas: esta es la convocatoria oficial de Minnesota para su siguiente encuentro

El mediocampista colombiano James Rodríguez quedó descartado de la convocatoria para el partido correspondiente a la tercera jornada de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de haber realizado el viaje junto a la plantilla de su actual equipo, el director técnico, Cameron Knowles, tomó la determinación de no incluirlo en el listado de jugadores disponibles para el encuentro de este fin de semana por la MLS.

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Esta decisión técnica genera alertas en el entorno de la Selección Colombia, dado que el volante acumula un periodo prolongado de inactividad competitiva.

El registro oficial señala que el número ’10′ del combinado nacional no disputa un partido formal desde el pasado sábado 8 de noviembre, fecha en la que su anterior club, el León de México, se enfrentó al Puebla. Desde ese compromiso en la liga mexicana, han transcurrido 119 días sin que el jugador sume minutos en el terreno de juego.

La ausencia de competencia de Rodríguez adquiere relevancia en el calendario deportivo debido a la proximidad de la siguiente ventana de partidos internacionales.

Faltan menos de 20 días para que la Selección Colombia afronte su primer compromiso amistoso de preparación con miras a la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El cronograma de la Federación Colombiana de Fútbol establece que el primer duelo de esta gira norteamericana se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en las instalaciones del Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Florida. Este encuentro preparatorio tiene como hora de inicio estipulada las 7:30 p. m. (hora local).

Posteriormente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo completará la doble fecha Fifa con un segundo partido programado para el domingo 29 de marzo. En esta ocasión, el seleccionado nacional medirá fuerzas contra Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en un compromiso que comenzará a rodar la pelota a partir de las 2:00 p. m.

Dentro de la estructura táctica del cuerpo técnico de la Selección Colombia, Rodríguez se mantiene como una de las piezas centrales del esquema de juego. Por este motivo, los reportes preliminares sugieren que el mediocampista integrará la lista de convocados para esta gira de marzo, a pesar de su falta de ritmo futbolístico.

Los rivales programados para esta ventana de amistosos representan un reto deportivo, puesto que el equipo tricolor se enfrentará a la selección subcampeona del mundo y al equipo que ocupó la tercera posición en el último certamen orbital. Estos encuentros servirán como un medidor para establecer roles dentro de la cancha, pero la inactividad reciente del jugador plantea interrogantes sobre su estado físico actual.

Más allá de la participación del deportista en estos partidos de exhibición, el cuerpo técnico debería evaluar su proceso de acondicionamiento a largo plazo. Para ver cómo podría ser su estado físico en la máxima cita del futbol.