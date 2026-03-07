Deportes

James Rodríguez enciende las alarmas: esta es la convocatoria oficial de Minnesota para su siguiente encuentro

El ‘10′ acumula 119 días sin disputar un partido oficial tras quedar fuera de la convocatoria en la MLS.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
7 de marzo de 2026, 8:31 p. m.
Ni al banco de suplentes va James Rodríguez para disputar la tercera fecha de la MLS con el Minnesota United
Ni al banco de suplentes va James Rodríguez para disputar la tercera fecha de la MLS con el Minnesota United Foto: MNUFC

El mediocampista colombiano James Rodríguez quedó descartado de la convocatoria para el partido correspondiente a la tercera jornada de la Major League Soccer (MLS).

A pesar de haber realizado el viaje junto a la plantilla de su actual equipo, el director técnico, Cameron Knowles, tomó la determinación de no incluirlo en el listado de jugadores disponibles para el encuentro de este fin de semana por la MLS.

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Esta decisión técnica genera alertas en el entorno de la Selección Colombia, dado que el volante acumula un periodo prolongado de inactividad competitiva.

El registro oficial señala que el número ’10′ del combinado nacional no disputa un partido formal desde el pasado sábado 8 de noviembre, fecha en la que su anterior club, el León de México, se enfrentó al Puebla. Desde ese compromiso en la liga mexicana, han transcurrido 119 días sin que el jugador sume minutos en el terreno de juego.

Deportes

Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

Deportes

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

Deportes

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Fútbol

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

Deportes

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Deportes

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Deportes

Este es el once titular más caro que podría tener Colombia en el Mundial 2026: James Rodríguez no aparece

Deportes

James Rodríguez toca fondo: su DT reporta nueva lesión, sin debutar en Minnesota United

Deportes

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

La ausencia de competencia de Rodríguez adquiere relevancia en el calendario deportivo debido a la proximidad de la siguiente ventana de partidos internacionales.

Faltan menos de 20 días para que la Selección Colombia afronte su primer compromiso amistoso de preparación con miras a la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El cronograma de la Federación Colombiana de Fútbol establece que el primer duelo de esta gira norteamericana se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en las instalaciones del Camping World Stadium, ubicado en Orlando, Florida. Este encuentro preparatorio tiene como hora de inicio estipulada las 7:30 p. m. (hora local).

Posteriormente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo completará la doble fecha Fifa con un segundo partido programado para el domingo 29 de marzo. En esta ocasión, el seleccionado nacional medirá fuerzas contra Francia en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en un compromiso que comenzará a rodar la pelota a partir de las 2:00 p. m.

Dentro de la estructura táctica del cuerpo técnico de la Selección Colombia, Rodríguez se mantiene como una de las piezas centrales del esquema de juego. Por este motivo, los reportes preliminares sugieren que el mediocampista integrará la lista de convocados para esta gira de marzo, a pesar de su falta de ritmo futbolístico.

Los rivales programados para esta ventana de amistosos representan un reto deportivo, puesto que el equipo tricolor se enfrentará a la selección subcampeona del mundo y al equipo que ocupó la tercera posición en el último certamen orbital. Estos encuentros servirán como un medidor para establecer roles dentro de la cancha, pero la inactividad reciente del jugador plantea interrogantes sobre su estado físico actual.

Más allá de la participación del deportista en estos partidos de exhibición, el cuerpo técnico debería evaluar su proceso de acondicionamiento a largo plazo. Para ver cómo podría ser su estado físico en la máxima cita del futbol.

Más de Deportes

HARRISON, NEW JERSEY - MARCH 7: Ally Sentnor #9 of the USWNT shields the ball from Jorelyn Carabali #16 of Colombia in the first half during a match at Sports Illustrated Stadium on March 7, 2026 in Harrison, New Jersey. (Photo by Roger Wimmer/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)

Colombia finaliza tercera en la SheBelieves Cup tras caer ante las campeonas

Mercedes driver George Russell of Britain reacts after winning the qualifying session for the Australian Formula One Grand Prix at Albert Park, in Melbourne, Australia, Saturday, March 7, 2026. (AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake)

Mercedes domina la clasificación para el Gran Premio de Australia: así quedó la ‘pole position’

Nacional se impuso en su visita a Águilas Doradas.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay, tras la remontada de Atlético Nacional ante Águilas Doradas

El equipo de Luis Díaz enfrenta una baja sensible de cara al enfrentamiento por Champions.

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

El delantero Cristian 'Chico' Arango sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que salir del campo de juego.

Inconsciente quedó el Chicho Arango tras un fuerte choque en el partido frente a Águilas Doradas

BRAGA, PORTUGAL - MARCH 07: Luis Suarez of Sporting CP celebrates after scoring his team's second goal during the Primeira Liga match between SC Braga and Sporting CP at Estadio Municipal de Braga on March 07, 2026 in Braga, Portugal. (Photo by Diogo Cardoso/Getty Images)

Así fue el más reciente golazo de Luis Suárez: se convirtió en el goleador del campeonato

Luis Díaz habló para los medios oficiales del Bayern Múnich.

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

MUNICH, GERMANY - JUNE 07: Cristiano Ronaldo of Portugal speaks to the media during a Portugal Press Conference ahead of the UEFA Nations League 2025 Final between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 07, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Pau Barrena - UEFA/UEFA via Getty Images)

Cristiano Ronaldo rompe el silencio sobre su lesión: esto dijo a tres meses del Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez enfrentará a Jonas Vingegaard en la París-Niza 2026

Qué canal transmite la París-Niza 2026: lista oficial de colombianos y favoritos al título

Noticias Destacadas