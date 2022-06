James Rodríguez estaría obligado a llegar a este país europeo si no resuelve su futuro deportivo

✈️ | معسكر الريان الإعدادي لموسم 2022-2023 بمدينة ايندهوفن الهولندية خلال الفترة من 6 إلى 24 يوليو



Al Rayyan preparatory camp for the 2022-2023 season in the Dutch city of Eindhoven from July 6 to 24 pic.twitter.com/JUT0H5Ht8I