James Rodríguez recibió fuertes críticas de la prensa de Catar

En últimos días el futbolista James Rodríguez fue noticia mundial al ofrecerse públicamente para llegar al Valencia de España. Transferencia que era bastante improbable ya que faltaba solo un día para que se cerrara el plazo de fichajes en el país español, pero que molestó mucho en Catar, país donde juega el colombiano desde hace más de una temporada.

El exjugador de Real Madrid habló con el periodismo español y afirmó que no tendría problema en bajarse su salario a la mitad para poder llegar a la Liga de España y jugar con el Valencia. Inmediatamente la prensa catarí reaccionó y “destrozó” con fuertes comentarios a James.

Tantas fueron las críticas, que el periódico ‘Al-Arab’ acusó al futbolista colombiano de “inventarse lesiones” para no estar disponible para su equipo. Además, de que cuando jugó, no estuvo a la altura de los partidos, afirmó el medio de comunicación.

“Los pocos partidos en los que participó no estuvieron a la altura de su terrible ambición… luego de que recibiera una gran acogida durante su contrato y pese al aura mediática que lo acompañó y lo siguió, pero el nivel con el que apareció con Al-Rayyan fue débil y no estuvo a la altura de las aspiraciones”, escribió el periódico.

Según los periodistas de Catar, James Rodríguez ha sido un “fracaso como profesional”, por lo que no solo le bastó con no respetar al club que lo contrató dando lo mejor de su fútbol, sino que además usa las redes sociales para promocionarse, mostrando su deseo de irse del país.

“Lamentablemente en lugar de diligencia, participación y jugar, se vaciaba de reclamar lesiones una y otra vez. También de salir por las redes sociales para presentarse a los clubes. Escaparse de los partidos o entrenamientos con falsos argumentos de lesiones para no participar”, agregó el medio de comunicación.

Pero no fue este el único medio de comunicación que atacó en las últimas horas al futbolista colombiano. El portal kyloum.com le dedicó una editorial al cucuteño afirmando que los engañó. Mostrando su descontento por el nivel que ha mostrado el futbolista en la Liga de Catar en la última temporada.

“James Rodríguez es uno de los tratos “falsos” y uno de los nombres en los que nos engañaron. No ofreció lo que cualquier jugador común hizo con Al-Rayyan. Al final, queda como un trato fallido”, escribió el portal en su editorial.

James, por su parte, mostró en las últimas horas estar arrepentido de haberse ido del Everton de Inglaterra a la liga del país donde se jugará el próximo Mundial. Por lo que contó, detalladamente, las razones que tiene para querer irse de Catar y volver a la élite del fútbol mundial.

“La vida es muy tranquila”, dijo sobre el país asiático. “Pero en el fútbol falta mucho, por eso es que quiero irme”, sentenció el exjugador del Real Madrid al programa El Chiringuito de España.

Aunque dejó entrever que no ha disfrutado su estadía en el fútbol catarí, indicó que “de todo lo malo saca las cosas buenas”. “El tema del salario, todos los equipos ahora quieren fichar jugadores jóvenes, yo ya tengo 31. Tengo cara de niño, pero ya tengo 31. Para que los equipos fichen un jugador de 31, los equipos quieren poner todas las condiciones”, agregó.

Para James, “todos los equipos buscan jugadores físicos, que corran más de lo que juegan”, algo que hace parte del cambio del fútbol.

Sobre su futuro, expresó que no sabe “qué va a pasar”, más allá de que “opciones hay”.

“Solo que ya vamos un poco contra el tiempo. No tengo claro todo, no sé lo que va a pasar, si me tengo que quedar un año más o no sé”, agregó.

Por el momento, desde el círculo interno de James Rodríguez se maneja la posibilidad inmediata de salir de Catar, todo con el fin de quedar como agente libre y negociar con cualquier club en Europa. Sin embargo, desde Al-Rayyan han sido claros en mantener al colombiano a menos que paguen la suma de 4 millones de euros.