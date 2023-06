James Rodríguez se pronuncia sobre su no convocatoria a la Selección Colombia

Este lunes, 5 de junio, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados para los juegos amistosos que el combinado patrio afrontará el 16 y el 20 de junio, ante las selecciones de Irak y Alemania, respectivamente.

Entre los 24 jugadores escogidos, James Rodríguez, quien actualmente no se encuentra vinculado a algún equipo y que hace algunos días estuvo entrenando en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, no fue tenido en cuenta por el entrenador argentino, algo que sin duda James no esperaba.

Justamente, James se encontraba hace algunos días en territorio colombiano atendiendo asuntos empresariales, de su fundación y compartiendo tiempo con su familia en el país.

Inmediatamente, al conocer la noticia, el ‘10′ no se quedó callado y por medio de Instagram lanzó una indirecta a la Selección Colombia.

Las imágenes que fueron publicadas por medio de las conocidas ‘historias’ de la red social, han dado a entender, según varios seguidores del futbolista, que es un mensaje claro de “estoy presente” o “estoy en condiciones para jugar”

James Rodríguez publicó una fotografía en sus redes sociales, demostrando su buena condición física. - Foto: Tomado del Instagram oficial @jamesrodriguez10

Los jugadores que sí fueron convocados

Entre los nombres, brillan por su ausencia Falcao García y Juan Fernando Quintero, mientras que aparecen Álvaro Montero, Óscar Cortés, Andrés Salazar y Kevin Mier, bajas sensibles para Millonarios y Atlético Nacional, de cara a las finales de la Liga Betplay.

Entre los regresos más destacados se encuentran Luis Díaz, que vuelve tras su complicada lesión con Liverpool, además de Yerry Mina y Wilmar Barrios, borrados de las últimas listas a raíz de su bajo rendimiento a nivel de clubes. Juan Guillermo Cuadrado, que se había perdido la gira asiática, vuelve luego de encadenar una buena seguidilla de partidos, en el remate de la temporada con Juventus.

Néstor Lorenzo también incluyó sorpresas en la lista. El delantero Mateo Casierra, el lateral Juan David Mosquera y el defensor Yerson Mosquera son novedades para estos últimos amistosos, antes del inicio de las Eliminatorias en el mes de septiembre.

La idea del cuerpo técnico es darle rodaje a la base que ha mantenido el invicto desde el inicio de la ‘era Lorenzo’, a mediados del año pasado, además de incluir entre los citados a aquellos jugadores que dejaron buenas sensaciones en el Mundial Sub-20, como es el caso de Salazar, Asprilla y Cortés.

Óscar Cortés autor del primer gol de la tarde. - Foto: FIFA via Getty Images

El combinado nacional iniciará trabajos la próxima semana en España, antes del primer compromiso, que será el viernes 16 de junio frente a Irak, en el estadio Mestalla, casa del Valencia C. F., sobre las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Luego de ese compromiso, alistarán maletas rumbo a territorio alemán, más precisamente en Gelsenkirchen, donde enfrentarán a Alemania el 20 de junio a la 1:45 p. m. (hora de Colombia).

Cabe recordar que la Mannschaft ya está clasificada como anfitriona para la Eurocopa 2024, razón por la que busca juegos de fogueo que le permitan hacer frente al pedido de renovación, que se escuchó a gritos tras la eliminación tempranera en el Mundial de Catar 2022.

Convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Irak y Alemania

Porteros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y Kevin Mier (Atlético Nacional).

Defensas: Andrés Salazar (Atlético Nacional), Dávinson Sánchez (Tottenham), Daniel Muñoz (Genk), Deiver Machado (Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Juan David Mosquera (Portland Timbers), Yerry Mina (Everton) y Yerson Mosquera (Cincinnati FC).

Volantes: Jefferson Lerma (Bournemouth), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Jorge Carrascal (CSKA Moscú), Kevin Castaño (Águilas Doradas), Matheus Uribe (Porto), Wilmar Barrios (Zenit) y Yaser Asprilla (Watford).

Delanteros: Diego Valoyes (Talleres), Jhon Arias (Fluminense), Luis Díaz (Liverpool), Mateo Casierra (Zenit), Óscar Cortés (Millonarios) y Rafael Santos Borré (Frankfurt).