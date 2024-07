James Rodríguez sigue siendo el rey; el 10 de Colombia se acerca a su versión 2014

“La actualidad de James no me preocupa. Me preocupa que juegue. Él no va a dejar de ser un buen jugador por estar uno o dos meses fuera de la cancha, tiene una categoría impresionante y estará siempre en el ámbito de la Selección mientras yo esté. Lo que tiene que preocuparnos es la inactividad, porque para venir hay que estar bien, pero tiene todo nuestro apoyo para que se recupere bien. Estará en los planes”, respondió en rueda de prensa la pregunta de SEMANA.