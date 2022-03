James Rodríguez titular con Al-Rayyan en Catar: hora y cómo ver en vivo gratis

James Rodríguez sigue recibiendo la confianza del técnico Nicolás Córdova, quien a mediados de febrero fue confirmado como técnico del Al-Rayyan para reemplazar al francés Laurent Blanc. Ahora, con el entrenador chileno, el volante colombiano se ha convertido en un habitual de la titular.

Es por eso que este martes el 10 volverá a saltar al campo de juego para disputar el encuentro ante Qatar SC, válido por la fecha 21 de la liga catarí. Este compromiso dará inicio sobre las 8:50 a. m. (hora colombiana).

James viene de marcar en la derrota del jueves ante Al-Gharafa, compromiso que los complicó aún más en la tabla de posiciones. Lejos de la zona de cupos a la Champions League asiática, y mucho menos con posibilidades de pelear el título, Al-Rayyan necesita ganar este martes para alejarse del descenso.

Actualmente, el equipo de James Rodríguez se encuentra en la décima casilla con 18 puntos, a cinco unidades de la zona del descenso que son los dos últimos puestos, decimoprimero y decimosegundo.

Esta situación en la liga de Catar no tendría del todo contento al mediocampista internacional con la Selección Colombia, que tendría en sus planes cambiar nuevamente de aires. Sobre su futuro, en una de sus transmisiones en Twitch, indicó que le gustaría volver a Europa o darse la oportunidad de estar cerca de su hija Salomé en Estados Unidos. “Hasta cuándo en Catar. No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

“Estoy compitiendo y haciendo las cosas bien personalmente, haciendo goles y pases. En la parte grupal, como que no nos hemos entendido mucho, pero al final es todo nuevo, ojalá terminemos de la mejor manera”, agregó.

Por ahora, James tiene contrato hasta diciembre de 2024, razón por la que se dificultaría una posible salida para el próximo mercado de verano en el Viejo Continente.

¿Cómo ver los partidos de James totalmente gratis?

Los partidos de la Qatar Stars League no se pueden ver por ningún canal en Colombia, pero sí hay una solución para disfrutar de todos los juegos del mediocampista de 30 años y los demás encuentros de ese certamen.

Para seguir de cerca la liga catarí solo hay que descargar una aplicación: sí, así de sencillo. Lo único que se debe hacer es ingresar a la tienda de aplicaciones de su celular, Play Store para los usuarios de Android o App Store para los usuarios de iPhone, y buscar la app del canal catarí Al Kass.

En lo único que se deben fijar los usuarios es que la aplicación a descargar tenga el logo original del canal y de inmediato podrán disfrutar de las transmisiones que ofrece Al Kass, que son totalmente gratis. Al abrir la app, tendrá en vivo todas las señales del canal y cuando haya partidos se podrán disfrutar desde ahí.

Además, para quienes no puedan descargar la aplicación, podrán ver los juegos de James Rodríguez por medio de la página web Alkass.net o el canal oficial de YouTube del canal Alkass.

Cabe recordar que tanto la aplicación como las demás plataformas están en árabe, idioma oficial de Catar.