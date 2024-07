Jhon Arias hace inesperada declaración antes del juego ante Panamá por Copa América; “Le hemos cogido cariño”

Más palabras de Arias

Polifuncionalidad. “A lo largo de mi carrera me he podido convertir en un jugador versátil. En mi club se juega con un planteamiento diferente y la posición es diferente. me siento totalmente cómodo como interior. En la Selección hay un sistema diferente y me ubico en otro lugar, pero estoy cómodo y capacitado para cumplir tal función. Soy autocrítico y me exijo, estoy contento con mi trabajo y con la ambición de mejorar”.