Johan Mojica se roba los focos en España: otro grande se mete en la pelea por su fichaje

El hombre del momento en la liga española tiene nombre y apellido: Johan Mojica. El colombiano pasa por un momento inigualable en suelo ibérico al ser uno de los mejores laterales del campeonato con su equipo, el Elche.

Las estadísticas lo avalan, pues según las cifras de inteligencia artificial que proporciona la firma Olocip, Mojica no solo es considerado uno de los mejores en España, sino también en todo el continente europeo. Su rendimiento alcanza el 8,33 %, es decir, que desde su posición genera cerca de ocho goles para su equipo, además de liderar el impacto defensivo en España.

Los datos del colombiano son comparables con los de Álex Moreno del Real Betis, João Cancelo del Manchester City, Theo Hernández del Milán y Jordi Alba de Barcelona.

Johan Mojica ha sido habitual convocado por Rueda para los recientes partidos de Eliminatorias - Foto: FCF

Ante ese nivel superlativo, Mojica no solamente se roba los focos por lo hecho sobre el terreno de juego, sino también por ser uno de los hombres más cotizados para el próximo mercado de fichajes que se llevará a cabo a mitad de año.

Desde hace varios días se conoció que un histórico de España, el Atlético de Madrid, estaría tras los pasos del colombiano. Dicha noticia generó revuelo dado que los colchoneros tienen buenos recuerdos con los jugadores cafeteros que han vestido los colores de su club.

Javier Hernández Bonnet, director del programa Blog Deportivo, se atrevió a mencionar que ya existe un tipo de preacuerdo entre el jugador y el club, a su vez que al nacido en Cali lo tendrían como el candidato ideal para la posición: “Johan Mojica y su representante firmaron una primera opción y esto, muchísimo antes de lo que se ha publicado hoy en la revista de LaLiga sobre los números del jugador. Esa primera opción para cambiar de equipo en el próximo mercado de verano del fútbol europeo la tiene el Atlético de Madrid”.

“Ese sería el próximo equipo, salvo que el Atlético de Madrid diga que quiere otro tipo de jugador, pero el club hizo la gestión para tener esa primera opción. Esto llevó a que se firmara un acta de compromiso, un documento de primerísima opción para el equipo del ‘Cholo’ Simeone”, agregó el comunicador.

Ahora bien, el equipo de Madrid no estaría solo en la puja por los servicios del colombiano, pues en las últimas horas se conoció que otro histórico de esa liga, el Sevilla, también quiere contar con el lateral para la próxima temporada, así por lo menos lo reveló Mundo Deportivo, medio de dicho país.

“El internacional colombiano sería un recambio del gusto de Lopetegui para Acuña, quien ha demostrado que, por su forma de entregarse al competir, suele tener problemas musculares a lo largo de la temporada”, aseguraron en un artículo.

Con los pies sobre la tierra

Después de recibir toda clase de elogios por parte de la prensa, Mojica se mostró feliz por el gran momento que atraviesa en su carrera profesional con Elche. “Muy feliz por lo que se está viviendo a nivel deportivo, por lo que trabajo. Por estar entre los mejores. El trabajo se viene logrando. Se especula, pero los datos demuestran. Espero poder seguir de la mejor manera”, dijo Mojica en el programa Primer Toque del canal Win Sports.

“Marcar números dentro de un equipo como el Elche donde los objetivos no es salir campeones, sino que esté en primera división, son números difíciles de obtener, me mentalizo en el equipo, el rendimiento me lo he trazado y se ven los frutos. Disfruto en el club, tenemos una idea clara de juego y el equipo confía en lo que aporte defensiva y ofensivamente con centros y goles”, completó.

Según registra la firma estadística, esta es la mejor etapa de su carrera en el Viejo Continente, donde ha jugado en el Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona y Elche en España, mientras que en Italia vistió la camiseta del Atalanta.

“En Italia, mi experiencia fue muy buena, me adapté al idioma y al frío. Contento de haber sumado esa experiencia que incluyo Champions, llevo 10 años en Europa y me he podido consolidar. Gracias a Dios y la disciplina me mantengo con todos los pros y contras, pero se tiene mentalidad ganadora de un futbolista de raza y pueda responder”, indicó el jugador.