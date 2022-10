Jorge Luis Pinto llegó con los ‘taches arriba’ al Cali: primer mensaje a los perezosos

Una nueva etapa para uno de los clubes más históricos del fútbol colombiano ha iniciado, el Deportivo Cali desde el anuncio el pasado sábado busca darle un vuelco total a su actualidad deportiva con la llegada del experimentado Jorge Luis Pinto, que con su conocida metodología busca poner orden a las filas ‘azucareras’ para devolver al equipo a los primeros lugares, donde estuvo tan solo hace un año.

Este martes 4 de octubre, el santadereano fue presentado de manera oficial en su nuevo club y allí dio las primeras declaraciones oficiales como técnico del equipo verde, iniciando con los anhelos que tiene para el futuro inmediato del equipo: “Hemos venido con consciencia, sentimiento y pasión. Me gustó la oferta del Cali. No me pasa por la mente ver a una institución de estas, con la organización, estatus e infraestructura deportiva, pasando por estos dolores”.

Por otra parte, también mostró sed de revancha sobre lo que fue su primer paso por este mismo onceno, donde no tuvo el desempeño esperado: “Me siento comprometido y tengo una deuda, cuando estuve aquí me fui séptimo. He venido a darlo todo, estoy tranquilo y elijo lo que me gusta”.

Sobre el caso en particular del equipo que actualmente posee y los refuerzos que tiene en mente para alcanzar los objetivos en 2023, señaló: “Venimos a corregir los vacíos. Hay cosas de posesión de pelota y de entrega, hay que entregar todo por la camiseta. Hablé con el presidente sobre la nómina del año entrante, pero no vamos a personificar. Lo miraremos con el transcurrir del tiempo”.

En medio de sus intervenciones, una en particular llamó la atención, ya que fue un mensaje directo a los jugadores: “Aquí en el corra, no meta y no sienta la camiseta, no va a poder jugar. Eso nos llevará a un cambio.

Lo dicho, en primera medida, lo complementó así: “En el fútbol hay principios y uno de ellos es entregarlo todo. Quiero que la afición nos ayude a construir este recambio. Nuestra intención es que el jugador del Cali salga con confianza al terreno de juego respaldado por su hinchada. Si unimos fuerzas va a ser más fácil salir de esto”.

En la antesala de su llegada, hubo algo de tensión sobre la relación que podría generarse con Teófilo Gutiérrez, ante este cuestionamiento, dijo: “Hablaremos con él, no he tenido tiempo suficiente. Vamos a tener diálogos con él y con otros y como hablé con el grupo de otros temas, aquí hay un cambio y deben ser receptivos a ellos. Teo tiene muchas virtudes y vamos a corregir para que ciertos detalles no se den más”.

Tras su presentación y primer entrenamiento, reveló cuáles fueron sus primeros pedidos para sus jugadores: “El jogo bonito ya pasó de moda, viene el fútbol práctico y productivo sin abandonar la pelota. Eso le pedí al equipo, mejorar en la posesión de pelota”.

Exaltó hacia la parte final la organización que tiene el Deportivo Cali y los aspectos que se pueden llegar a mejorar: “Esta sede es excepcional para cualquier entrenador. Cali cumple con esas cosas que uno como técnico quiere tener. Eso me llamó la atención, venir a trabajar a una institución que deja trabajar. Hay una escuela de jugadores bien formados, pero no es perfecto. Habrá que corregir”.

Finalmente, hizo referencia a su amigo del alma Freddy Rincón, hace un par de meses fallecido en un trágico accidente de carro y el cual fue su asistente técnico durante varios de sus procesos: “Es conocido el cariño, el aprecio y lo que hicimos por Freddy. Estuvimos en muchas partes, Santa Fe y Millonarios, y le entregaremos ese reconocimiento con buenos triunfos. Fue una lástima que él no hubiera podido venir a este club”.