Jorge Luis Pinto no asistió a rueda de prensa tras nueva derrota del Deportivo Cali; esta fue la razón

Deportivo Cali sigue hundido en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay y no encuentra la forma de salir. Este miércoles sufrió una nueva goleada (3-0) a manos de Independiente Medellín, dejando nuevamente en incógnita el futuro de Jorge Luis Pinto como técnico en propiedad.

Tras el partido, se esperaba que el estratega santandereano diera luces de lo que hará con su cargo, sin embargo, para sorpresa de los periodistas presentes, no asistió y en su lugar estuvo como representante Sergio ‘Barranca’ Herrera, exdelantero del cuadro azucarero y ahora asistente técnico de Pinto.

Cuando le preguntaron sobre la ausencia de su dupla técnica, Herrera aseguró que “el profe no se siente bien. Esa es la verdad y no suele pasar esto, pero ya es algo de fuerza mayor y acá estamos para atender a las preguntas”.

Sergio 'Barranca' Herrera, asistente técnico del Deportivo Cali - Foto: Dimayor

A pesar de la explicación de Herrera, la ausencia de Pinto se toma como una sentencia casi inminente a que su futuro en el club pasa por el momento más crítico. “Eso es decisión del comité del Deportivo Cali, yo no puedo dar una respuesta sobre eso porque apenas soy el asistente del profe”, dijo al respecto de la continuidad del cuerpo técnico al frente de la institución verdiblanca.

Si se concreta la salida del nacido en San Gil, este habrá sido su partido de despedida, muestra de que nunca logró encontrar la clave para sacar al Cali de la mala racha que ahora lo tiene pensando en el descenso. Los goles de Diber Cambindo (2) y Miguel Monsalve desnudaron todas los problemas defensivos que tienen condenado a uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano.

El Cali continúa en la última posición del campeonato - Foto: Dimayor

Herrera admitió que “es una situación compleja para todos” por la presión que reciben día a día desde la hinchada. “La falta de poder conseguir un gol o un triunfo genera desconfianza, mucha inseguridad y eso conlleva a que, cuando se recibe un gol, todo el trabajo se va al piso por la falta de confianza y por esa sensación que tiene el jugador de que no le salen las cosas”.

“El profe insiste en el día día y esperamos mejorar y salir rápido de la situación en que estamos”, completó el asistente técnico, basado también en su experiencia como futbolista.

Deportivo Cali ya está a punto de quedar sin opciones matemáticas de clasificar, por lo que la estrategia puede cambiar hacia obtener los resultados que le permitan salir del fondo de la tabla y escapar del descenso. Los rivales que le quedan por enfrentar este semestre son Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Junior, América, Envigado y Jaguares.

“Es demasiado preocupante para todos nosotros. En el día a día lo que intentamos es trabajar, tratar de llenar de seguridad al jugador, conseguir ese gol que nos ayude a mantener el autoestima arriba y que se logre redondear un partido con tres puntos. Ya llevamos varias fechas sin ganar y eso va sumando peso”, reiteró el asistente.

Cambindo anotó dos goles en la victoria del DIM - Foto: Dimayor

Los azucareros apenas tienen un triunfo este semestre y se ubican en la casilla 20° de la tabla de posiciones a dos puntos del Once Caldas, que es penúltimo y también está sufriendo por el promedio de este año de cara al descenso. Ese panorama hace mucho más difícil que el cargo de Pinto se mantenga por algunos partidos más.

“No creo que el profe esté pensando eso, todos esperamos que no sea así por la capacidad y la grandeza que él ha representando en nuestro fútbol. Hoy no gozamos de un buen presente y lo del profe hoy es doloroso. En la parte mental, si no se consigue una victoria, se le va sumando peso a un costal que a veces se vuelve insoportable”, completó Herrera.