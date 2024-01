Jorge Luis Pinto pide figura de Millonarios en Selección Colombia para 2024: “desarma al rival”

Además, aseguró que ha dado consejos a Silva de quien cree, puede servir en momentos donde los partidos de la Tricolor estén complicados: “Yo le dije personalmente que se prepare bien y que no de ventajas. En una selección, en 20 o 30 minutos descompone al adversario”.

Ofertas y Junior campeón

“(Fue) Un cambio brusco. A veces esos cambios se dan. De pronto (Arturo Reyes) organizó un poco mejor el equipo. Yo no vi los partidos porque no estaba en Colombia pero me gustó que hayan hecho ese tipo de campañas. Los equipos, como el Medellín, son descompensados”, dijo del Junior campeón.