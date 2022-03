Jorge Luis Pinto reveló los graves problemas de la Selección Colombia

Uno de los técnicos con mayor renombre del FPC, concedió en la tarde de este viernes una entrevista a ESPN, en la cual se refirió a diversos temas del balompié nacional, en los cuales tiene un profundo conocimiento, producto de su larga trayectoria nacional e internacional.

En primera medida, Jorge Luis Pinto dio a conocer lo que a su parecer son los pecados más grandes de la Tricolor y que hoy lo tienen fuera del próximo Mundial Catar 2022: “No hay un gran nivel de jugadores, con todo respeto. Hay dos o tres que son constantes, que son regulares, pero los otros son irregulares y, es que habló de esto, porque no puede ser que un equipo está cambiando sus marcadores centrales o volantes por jugar de visitante o local. No. Esto es porque el jugador de pronto no responde a las dos exigencias”.

“Si no puede atacar, no sirve; si no defiende, no sirve. Hay que darles regularidad. Del mediocampo para adelante, el líder es el jugador técnico, aquel que manda, ordena y crea acciones tácticas de juego: deja al delantero solo, mete pases de gol. Ahora hagan la cuenta de los pases de gol que hemos tenido por creación en el medio... Creo que hemos tenido uno o dos. Ese elemento de juego no lo tenemos. Esos volantes le están haciendo falta a la Selección Colombia”, explicó.

En segunda medida, fue preciso para hablar sobre su colega, Reinaldo Rueda y el desempeño al mando del equipo: “Con el debido respeto que le tengo a Reinaldo, sí han hecho falta elementos de juego en creación, ataque. No sé si el tiempo de trabajo que ha tenido es poco. Es que desde la Copa América cambió un poco de jugadores y no ha encontrado la estabilidad. Hoy le preguntamos a cualquier persona la titular de Pacho Maturana en el Mundial y se la saben, hoy ninguno sabemos cuál es la titular”.

“Hay cambios constantes porque no rinden, no tiene el volumen de ataque, solo marcan, en fin. Son equipos descompensados que nos han afectado en el terreno de jugo. Deberíamos tener esa compenetración de ataque que exige un riesgo total, que el equipo se sepa defender mal parado porque ahí es donde se conocen los equipos. Arriesguemos un poco más, sería lo que le diría a Reinaldo”, complementó.

Por otra parte, hizo énfasis en los talentos a futuro para la renovación que necesita el equipo nacional: “La competencia la marca el técnico, que sepan los jugadores que él rotará cuando sea necesario y que no tendrá miedo de sacar las figuras. Eso es clave. Por otro lado, Reinaldo sí debería darle un poco más de apertura a 4-5 jugadores del fútbol colombiano que están en un gran nivel para aportar en la Selección.

“He tenido la suerte de verlos jugar a todos estos meses y siente que hay varios que pueden suplir e incluso quitarle el puesto a los que ahora están (Sergio) Mosquera del Tolima, por ejemplo, tiene que estar; (Felipe) Román, el lateral derecho de Millonarios es un jugador que funcionaría muchísimo por su potencia; (Harold) Preciado, en los dos últimos partidos se pudo utilizar porqué andaba en un gran momento”, agregó.

Finalmente, también tuvo espacio para hacer una reflexión sobre James Rodríguez: “Se necesitan volantes creativos. Llegamos a la conclusión que James, en el momento en el que está, puede jugar un tiempo y no más. Con todo respeto lo digo. Es una realidad y hay que entender eso. Un técnico no se puede jugar la vida por un jugador de un tiempo. Nosotros debemos empezar a explotar y descubrir el jugador que reemplace a James. Ya no pensemos en que es un buen jugador o lo que sea, no está rindiendo y no es algo de un partido o dos, van 7-8 así. Tenemos que mandar al campo de juego a otro y ver qué hace”.