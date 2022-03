“La obligación es pelear el título”: Millonarios busca en Liga pasar la decepción de Libertadores

Los primeros dos equipos que saltaron al ámbito internacional para representar a Colombia en los torneos Conmebol de 2022, salieron rápidamente de la competencia y dejaron una nueva decepción para el país en otra edición de los certámenes internacionales en Sudamérica.

Sin duda, Atlético Nacional y Millonarios tenían la ilusión de hacerse un cupo en la fase de grupos del campeonato, pero esto no sucedió producto del poderío de los rivales que enfrentaron, dando muestras claras de que los equipos colombianos aún están faltos de nivel para llegar a figurar nuevamente en instancias importantes.

Tras lo sucedido el pasado martes, cuando Millonarios no logró la remontada en Brasil frente a Fluminense, las críticas no han dejado de presentarse para quienes son parte del proyecto deportivo del cuadro bogotano. Uno de los señalados ha sido Alberto Gamero, estratega de la institución, quien precisamente rompió el silencio este viernes para referirse al tema en particular y, además, a lo que aspira conseguir con su equipo en el torneo local.

☀☕ "El equipo está bien para el clásico, queremos competir esta Liga, asegurar la clasificación y comenzar a buscar otro evento internacional para Millonarios, esté quien esté" Alberto Gamero.#PrimerToque pic.twitter.com/2QscnvHnn8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 4, 2022

En primera medida, durante la rueda de prensa previa a la fecha 10 de la Liga BetPlay, aceptó las críticas y preponderó también el trabajo de su dirigidos: “Yo respeto las opiniones de todos, pero para clasificar a un torneo lo primero es tratar de jugar bien. Ese es el primer punto bueno que Millonarios tiene. Faltan cosas, claro”.

De manera complementaria, fue enfático en dar a conocer las fortalezas del club que dirige y que sabe. Lo sucedido en el certamen internacional solo será un motivo de motivación: “Estamos aterrizados en que sufrimos un traspié en la Libertadores y quedamos eliminados. Este equipo está fuerte y sabe que quisimos competir y no se pudo, pero está fuerte para esta Liga”.

Sin ser apresurado, el estratega dio a conocer el objetivo primario por parte del equipo: “La ilusión y la obligación de nosotros es pelear título. No podemos esconder eso. El año pasado peleamos uno y no fuimos al otro por un punto. La idea ahora es pelearlo y ganarlo. Lo primero es llegar a la final, estamos trabajando en eso”.

A manera de análisis, entregó su concepto sobre lo que será la próxima fecha del campeonato local, en donde se encuentra establecida la fecha de clásicos, siendo el rival de patio, Independiente Santa Fe, el próximo reto para el cuadro embajador: “Ojalá podamos sacar los tres puntos frente al rival de patio que sirvan para seguir arriba y para la reclasificación pensando en evento internacional. Queríamos estar en Libertadores y no se pudo. Ese era uno de los objetivos, no se hizo y ahora hay que pensar en la Liga y en Santa Fe. Pasar la página y comenzar nuevamente a construir una ida a evento internacional”.

Finalmente, se mostró conocedor de las fortalezas del cuadro cardenal, los jugadores para tener en cuenta y las claves que les podrían otorgar el resultado positivo en el estadio El Campín: “Santa Fe juega 1-4-3-3, se defiende más en bloque medio-bajo. Hace mucho inicio de juego, que te juega con extremo rápido y tiene a Morelo que es buen pivoteador y goleador. En la pelota quieta son muy fuertes, va a ser un partido cerrado, de no cometer errores y que la que nos quede meterla para ganar ese clásico”.