Jorge Luis Pinto se niega a histórico de Colombia: explicó una a una sus certeras razones

En Colombia si hay un entrenador que tenga su estatus intacto por lo hecho a nivel de clubes y Selección Colombia es Jorge Luis Pinto.

Su prolongada trayectoria con experiencia amplia nacional e internacionalmente hace que llame la atención de aficionados como los del Cúcuta Deportivo.

Además de que el nacido en San Gil, Santander, tiene una relación estrecha con los rojinegros por lo hecho entre 2006 y 2009.

Jorge Luis Pinto, técnico colombiano. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Después de darse la salida de Bernarndo Redín del cuadro de la frontera generó que los aficionados le mostraran el deseo de un regreso a Pinto.

Por medio de redes sociales parece haber existido una campaña en busca de que el de 72 años tomase las riendas de Cúcuta.

Aunque era una gran idea para intentar levantar el proceso en lo que resta del 2025, el estratega uso sus cuentas personales para negarse de manera categórica.

Explicando una a una sus razones, emitió el mensaje definitivo en su cuenta de X.

“Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo”, arrancó diciendo.

Después de ello, se extendió para precisar los desacuerdos que tiene con los actuales dirigentes del Doblemente Glorioso.

“Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra”, apuntó.

De esta forma queda pospuesto el regreso del entrenador a los banquillos en Colombia, donde tuvo su última experiencia en Unión Magdalena.

Desde su salida en el primer semestre del año en curso, no se le ha visto acercado a otro club nacional, ni tampoco fuera de Colombia.

Redín dejó al Cúcuta Deportivo

Después de un largo tramo de carrera donde Redín fue coequipero de Reinaldo Rueda, este se desprendió del entrenador para ser protagonista número uno de un proyecto.

Desde 2024 tomó las riendas para un segundo ciclo, pero poco más de un año después fue finalizado el vínculo entre las partes.

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., en reorganización, informa a la opinión pública, a nuestros hinchas, patrocinadores y medios de comunicación que, a partir de la fecha, el cuerpo técnico encabezado por el Profesor Bernardo Redin, Julián Redin, Óscar Montes, que venía liderando el equipo no continuará al frente de sus funciones", dice un comunicado del pasado 14 de agosto.

Comunicado oficial / Bernardo Redín y cuerpo técnico. pic.twitter.com/MzjT5R7ZXJ — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) August 14, 2025

“Agradecemos profundamente el compromiso, profesionalismo y dedicación demostrados durante su permanencia en la institución, así como los esfuerzos realizados en representación de nuestros colores”, sumaron.

“El club continuará trabajando con determinación en la conformación del nuevo cuerpo técnico, con el único objetivo de lograr y conseguir el ascenso trazado desde el inicio de la temporada”, amplió el club como proyecto deportivo para el futuro.