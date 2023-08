José Luis Chunga denunció graves amenazas al no firmar con Deportivo Cali: “Me tratan de enemigo público”

José Luis Chunga denunció fuertes amenazas

“Hoy en día yo soy enemigo público en Cali porque tomé la opción de decir que no a un equipo. Yo creo que estoy en todo mi derecho de escoger a dónde quiero ir y a dónde no ir. Por el hecho de haber dicho que no, me gané un montón de amenazas para mí y toda mi familia. Me llamaron al celular a amenazarme, pero bueno, uno entiende que estamos en un país donde la ignorancia es muy grande y el corazón de la gente está lleno de odio”, denunció de forma contundente Chunga, quien sorprendió a los periodistas que lo estaban entrevistando.