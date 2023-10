José Mourinho reveló que tuvo una estratosférica oferta desde Arabia: dijo cuánto le ofrecieron y por qué lo rechazó

En una sorprendente revelación, Mourinho compartió que en sus vacaciones recibió una tentadora oferta, una que ningún entrenador en la historia del fútbol había recibido antes: “Hace unos meses hubo el drama de que podría irme. En Budapest le dije al equipo y a la afición que me quedaría. Durante el verano recibí la oferta más grande que jamás haya recibido un entrenador y la rechacé por mi palabra. Ahora parece que soy un problema y no la aceptaré. Hasta el 30 de junio de 2024 estoy aquí luchando todos los días por los jugadores, club y aficionados. Si Friedkin (dueño de la Roma, ed.) no me dice que me vaya, me quedaré aquí hasta entonces”.

El portugués se encuentra en el ojo del huracán debido a los resultados irregulares de su equipo en la liga italiana. Sin embargo, el estratega portugués ha dejado claro que no se deja afectar por la prensa y las opiniones externas. Afirmó: “No leo los periódicos, no escucho la radio ni veo la televisión. Pero tengo amigos, tengo jugadores y asistentes que, aunque no quiera saberlo, me informan de las cosas. No lo acepto porque no es verdad. Yo no soy el problema”.