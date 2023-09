La Roma de José Mourinho recibe humillante goleada a manos de una Génova recién ascendida

¿Por qué Duván Zapata no jugó en la Roma de Mourinho?

El colombiano Duván Zapata rompió el silencio y respondió por qué no firmó con la Roma de José Mourinho. Cabe recordar que el jugador, que actualmente se desempeña en el Torino de Italia, reveló detalles del por qué de su decisión.

“Estoy aquí para arrastrar al Torino a Europa. Todo el mundo me preguntó esto, empezando por (el técnico) Juric. Es un compromiso que asumo de buena gana, la presión no me asusta”, arrancó en rueda de prensa.