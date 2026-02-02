Deportes

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Es un joven alemán de 17 años que confesó la manera en la que aprendía sus movimientos gracias a Luis Díaz y Michael Olise en Bayern Múnich.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 3:36 p. m.
Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.
Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

La influencia positiva de Luis Díaz en Bayern Múnich va hasta el poder de inspirar a los más jóvenes. Desde la llegada del colombiano al club bávaro, muchos de sus compañeros se han pronunciado respecto a cómo siguen el ejemplo del guajiro.

Uno de ellos es Lennart Karl, volante ofensivo de 17 años que se destaca como el mejor de la cantera del Bayern Múnich en esta temporada. Sus actuaciones, hasta ahora, le permiten brillar y despertar el interés de varios equipos por contratar sus servicios.

Reporta la prensa europea que Real Madrid, Arsenal, Manchester City y Chelsea quieren los servicios de Lennart Karl. De hecho, su valor en el mercado es de entre 80 y 90 millones de euros, según el periodista especializado en el mercado de pases, Ekrem Konur.

Ahora bien, ¿cuál es una de las inspiraciones de Lennart Karl? Luis Díaz, y el propio alemán lo confesó en diálogo con DFB.de: “Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas“.

Deportes

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

Deportes

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Deportes

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

Deportes

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

Deportes

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

Deportes

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Deportes

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Deportes

La reacción del director deportivo del Bayern por el mejor gol del año para Luis Díaz: “Nuestra especialidad”

Deportes

Obra maestra de Luis Díaz es considerada el mejor gol del año en la Bundesliga: Alemania a sus pies

Deportes

La tabla de la Bundesliga tras dos partidos sin ganar del Bayern de Luis Díaz y victoria del Borussia Dortmund

Lennart Karl (izq.) aprende de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich.
Lennart Karl (izq.) aprende de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Y agregó: “Trabajar con un entrenador como Vincent Kompany me hace mejorar cada día. Dentro del equipo, no hablaba mucho durante el primer mes o dos, pero ahora es bastante normal que charle con mis compañeros fuera del campo”.

Lennart Karl, el canterano del Bayern Múnich que despierta interés del Real Madrid

El contrato de Karl en Bayern Múnich va hasta junio de 2028 según Transfermarkt, pero la prensa europea reporta que el equipo bávaro se tiene que mover si lo quiere retener. Varios equipos del viejo continente posan sus ojos en él y sería noticia de cara al venidero mercado de pases.

FC Bayern considera a Karl ‘intocable’ e ‘invendible’. La directiva del club, liderada por Max Eberl, planea construir la era post-Thomas Müller en torno a él”, cuenta el propio Ekrem Konur en Fussballdaten.

Y, además, explica cómo el elenco bávaro planea seguir con los servicios de Karl: “Para disuadir a interesados ​​como el Real Madrid o el Manchester City, Bayern de Múnich ha fijado internamente un precio de entre 80 y 90 millones de euros. Dado que actualmente no existe una cláusula de rescisión oficial, el campeón histórico tiene ventaja en cualquier posible negociación”.

Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania.
Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania. Foto: NurPhoto via Getty Images

Parece que Bayern Múnich tiene todas las de ganar en cuanto a retener o no a Karl. Se vienen semanas claves en cuanto al tema, pero lo cierto es que Vincent Kompany sigue teniendo a sus servicios a uno de los mejores jugadores jóvenes europeos.

Más de Deportes

Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Jhon Duran of Fenerbahce SK warms up before the match. Fenerbahce and Aston Villa faced each other at UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7. The match took place in Chobani Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium on January 22th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

HAMBURG, GERMANY - JANUARY 31: Luis Diaz of FC Bayern München goes to the bench ahead of the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Bayern München at Volksparkstadion on January 31, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images)

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia.

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Players of Germany look on ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Ralf Ibing - firo sportphoto/Getty Images)

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) (Photo by Abdullah Ahmed / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Momentos en que el partido se detiene en El Campín.

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Contundente decisión con Radamel Falcao García en Millonarios, minutos antes de enfrentar al Medellín

Estadio El Campín el 1 de febrero 2026.

Así luce la gramilla de El Campín a minutos de Millonarios vs. Medellín y en plena lluvia en Bogotá

Noticias Destacadas