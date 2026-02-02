Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

La influencia positiva de Luis Díaz en Bayern Múnich va hasta el poder de inspirar a los más jóvenes. Desde la llegada del colombiano al club bávaro, muchos de sus compañeros se han pronunciado respecto a cómo siguen el ejemplo del guajiro.

Uno de ellos es Lennart Karl, volante ofensivo de 17 años que se destaca como el mejor de la cantera del Bayern Múnich en esta temporada. Sus actuaciones, hasta ahora, le permiten brillar y despertar el interés de varios equipos por contratar sus servicios.

Reporta la prensa europea que Real Madrid, Arsenal, Manchester City y Chelsea quieren los servicios de Lennart Karl. De hecho, su valor en el mercado es de entre 80 y 90 millones de euros, según el periodista especializado en el mercado de pases, Ekrem Konur.

Ahora bien, ¿cuál es una de las inspiraciones de Lennart Karl? Luis Díaz, y el propio alemán lo confesó en diálogo con DFB.de: “Aprendo mucho de mis compañeros de ataque, sobre todo de los movimientos de Michael Olise y Luis Díaz. Claro que puedes observarlos, pero también tienes que demostrar tus propias fortalezas“.

Lennart Karl (izq.) aprende de Luis Díaz (der.) en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Y agregó: “Trabajar con un entrenador como Vincent Kompany me hace mejorar cada día. Dentro del equipo, no hablaba mucho durante el primer mes o dos, pero ahora es bastante normal que charle con mis compañeros fuera del campo”.

Lennart Karl, el canterano del Bayern Múnich que despierta interés del Real Madrid

El contrato de Karl en Bayern Múnich va hasta junio de 2028 según Transfermarkt, pero la prensa europea reporta que el equipo bávaro se tiene que mover si lo quiere retener. Varios equipos del viejo continente posan sus ojos en él y sería noticia de cara al venidero mercado de pases.

“FC Bayern considera a Karl ‘intocable’ e ‘invendible’. La directiva del club, liderada por Max Eberl, planea construir la era post-Thomas Müller en torno a él”, cuenta el propio Ekrem Konur en Fussballdaten.

Y, además, explica cómo el elenco bávaro planea seguir con los servicios de Karl: “Para disuadir a interesados ​​como el Real Madrid o el Manchester City, Bayern de Múnich ha fijado internamente un precio de entre 80 y 90 millones de euros. Dado que actualmente no existe una cláusula de rescisión oficial, el campeón histórico tiene ventaja en cualquier posible negociación”.

Lennart Karl, llamado a brillar en el futuro como la estrella de Bayern Múnich y la Selección de Alemania. Foto: NurPhoto via Getty Images

Parece que Bayern Múnich tiene todas las de ganar en cuanto a retener o no a Karl. Se vienen semanas claves en cuanto al tema, pero lo cierto es que Vincent Kompany sigue teniendo a sus servicios a uno de los mejores jugadores jóvenes europeos.