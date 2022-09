Juan Cuadrado y Carlos Cuesta analizaron los primeros entrenamientos de la Selección Colombia

Al igual que un día antes, durante este martes -20 de septiembre- otros dos jugadores de la Selección Colombia hablaron ante los medios de comunicación sobre el inicio de un nuevo proceso de la Tricolor, el cual dará su puntapié inicial con los juegos amistosos ante Guatemala y México del próximo sábado y lunes, respectivamente.

Uno de los testimonios más importantes, fue el de Juan Guillermo Cuadrado, quien se refirió a la llegada de Néstor Lorenzo al equipo nacional: “Es un plus porque el profesor está bien capacitado y nos conoce muy bien, sabe la posición que le gusta a cada jugador y dónde se siente cómodo. Es importante para nosotros porque va a aportarle grandes cosas a la Selección. Tenemos plena confianza en él (...) Hemos estado trabajando en espacios reducidos y con mucha intensidad, pero ya lo que se viene es un trabajo más organizado y con énfasis en los partidos. El profe quiere tener una identidad y se va a trabajar sobre eso”.

Apuntando desde ya, a que este nuevo comienzo exitoso dio a conocer los objetivos que tiene el grupo: “Cada día hay que convencernos más del talento que tiene Colombia. Creo que comienza desde ahí, saber que somos ganadores y si te pones a pensar genera tristeza viendo el talento que hay y no ser partícipes de la Copa, pero es un aprendizaje y se debe partir de ahí. El poder entrenar y jugar cada partido con la ilusión de volver a estar en el Mundial y pelear por la Copa América porque tenemos una selección con grandes jugadores”.

Rescatando de las críticas la citación de los jugadores de mayor experiencia, por encima de algunos con un mejor nivel de competencia, dijo: “Creo que siempre hacen falta los jugadores de experiencia que puedan aportarle al grupo y no solamente en lo futbolístico sino también en la interna. Es importante en cada selección y a los referentes no se les debe regalar nada, tienen que trabajar y ganarse un puesto para estar en la selección porque hay jugadores jóvenes que quieren estar y aportar. El experimentado debe estar pero también ganarse el puesto”.

El otro que dio sus impresiones de esta citación en los Estados Unidos, fue el defensa central Carlos Cuesta, quien se refirió en primera medida a lo que puede aportar al equipo: “Yo me puedo adecuar a lo que un entrenador o cuerpo técnico decida, es lo que hoy en día el fútbol decide, lo hice en Colombia y por qué no hacerlo en otro club o en la Selección. Es solamente de trabajo, algo que me siento capaz de hacer”.

Asimismo, también fue claro en señalar el trabajo que ha realizado desde su posesión el entrenador Lorenzo, no solo con él, sino también con todos los jugadores que tuvo en el radar para este primer momento de trabajo: “El entrenador tuvo un acercamiento con nosotros y nos habló de lo que quiere en su idea de juego, de que está atento a cada uno, de lo que mostramos con el trabajo, que está pendiente del día a día. Hay que esperar en cada jornada, en cada entrenamiento lo que él quiere. Es difícil decirlo porque lleva muy pocos días, pero desde ya se muestra una gran seriedad”.

Para concluir, fue consultado sobre la posibilidad de tener cerca Amaranto Perea, quien no solo será asistente técnico de este proceso, sino también guía para los defensores, tras su paso por la misma posesión como profesional: “Es un referente en mi posición, alguien que está siempre dispuesto a enseñarnos, corregir movimientos, hablarnos desde su experiencia, así que es gratificante que puedas tener a alguien en tu cuerpo técnico que jugó en tu posición y pueda ayudarte mucho”.