Míchel González, el que ‘manoseó’ al Pibe Valderrama y ahora será técnico de James Rodríguez

El nombre de Míchel González, miembro de la ‘Quinta del Buitre’, vuelve a relacionarse con Colombia después 21 años. El mismo personaje que protagonizó los noticieros en el país por tocar las partes íntimas del Pibe Valderrama en un partido, ahora está a punto de sumarse a Olympiacos como nuevo entrenador de James Rodríguez, Marcelo y compañía.

La prensa griega cazó este martes al español llegando al aeropuerto de Atenas, antes de poner rumbo a El Pireo, donde firmará su contrato como reemplazo del recientemente destituido Carlos Corberán. El anuncio es inminente a falta de algunos detalles que se cerrarán en el transcurso de la tarde, de acuerdo con lo que han informado en Europa.

El nombre tiene gran recordación en Olympiacos por los tres títulos que consiguió en su primer ciclo y que lo pusieron como primera opción por encima de Rafa Benítez y algunos otros candidatos.

Pero en Colombia, ese nombre viene a la mente al recordar un bochornoso episodio en el que el entonces jugador del Real Madrid ‘manoseó' al Pibe en la salida de un tiro de esquina, el 8 de septiembre de 1991 en el Estadio Santiago Bernabéu.

La imagen de la transmisión, que luego se hizo mundial, muestra el momento en que Míchel toca en dos oportunidades a Valderrama, quien, incrédulo por lo sucedido, apenas se remite a mirar hacia bajo y buscar explicaciones con su rival.

Años después, en una entrevista para RTVE, el propio exfutbolista madrileño explicó lo sucedido. Todo empezó con una patada que recibió el Pibe en el centro del campo, misma que ocasionó una aireada reacción por parte del 10.

“Cuando se dio la vuelta Valderrama, la patada se la había dado Fernando Hierro. Él pensó que había sido Prosinecki y empezó a insultarle”, relata Míchel. “Yo le quería decir que no le entendía y que no había sido él, pero él estaba enajenado. Entonces, cuando yo fui a hablarle, me dijo: ‘No, tú me vas a tocar los huevos’. Y le dije: ¿Yo? Sí”, completa.

“Empezamos la jugada y pum, córner. Así que yo me presenté a él: ‘Aquí estoy, que vengo a lo que me has comentado’”, explica González, sacando a la luz las razones de esa polémica imagen que aún se recuerda en el fútbol español.

El Pibe lo hizo comercial

La victoria 1 a 0 del equipo de Madrid pasó a un segundo plano y el centro del debate fue el incidente al que el colombiano no respondió, pero sí dejó huella en su carrera. “Estoy acostumbrado a soportar todo tipo de provocaciones en el campo de juego, pero sinceramente nunca me había ocurrido un caso semejante”, dijo el samario en esa época.

La controversial situación quedó ahí, hasta que en 2017 Valderrama aprovechó para hacer una campaña contra el cáncer de testículos: “Durante mi carrera he vivido muchos momentos importantes, pero hubo uno que me marcó. Todavía puedo sentirlo”, es como arranca el relato del 10 para la revista Líbero.

“Primero palpándome el testículo izquierdo desde la zona inferior hacia arriba con la yema de los dedos y una tercera vez para ver si los testículos tratando de encontrar si había algún bulto” cuenta el Pibe.

”Gracias por haberme tocado los huevos en tres simples pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular”, señaló el samario.

Ambos han hablado de esta anécdota en múltiples espacios, dejando claro que no hubo altercados después de ello y las cosas terminaron de la mejor manera en dicho partido en el que también se encontraba René Higuita, para entonces arquero del Valladolid, que aquel día cayó 1-0 en la mítica cancha del Paseo de la Castellana.