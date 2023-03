Juan Fernando Quintero responde si se va del Junior en junio: “Hasta el último día que esté acá voy a dar lo mejor de mí”

A la par de la negociación con el Junior de Barranquilla al principio del mercado de pases este semestre, Juan Fernando Quintero recibió oferta del poderoso Flamengo de Brasil.

“Realmente pasaron muchas situaciones, se habló mucho se dijo que yo utilizaba a Flamengo para acercarme a Junior. Es fácil decir cualquier cantidad de cosas cuando no se conoce la situación. Nadie sabe los temas personales de nadie”, indicó en entrevista con SEMANA antes de viajar a la concentración de la Selección Colombia.

Fue toda una novela su contratación al equipo de curramba, que incluso, alcanzó a emitir un comunicado diciendo que la negociación de había caído.

Ni con el super crack de Quintero, el Junior es el mejor de la liga. Por el contrario, está hundido en la tabla de posiciones de la liga colombiana, situación que según el periodista deportivo argentino Sebastián Srur llevaría a que Juan Fernando se vaya en junio a un nuevo club.

Con SEMANA, Quintero fue sincero y no negó esa posibilidad. Contó además como es su tema contractual y cómo se siente en el fútbol colombiano.

SEMANA: Usted es la mejor contratación del fútbol colombiano; sin embargo, no está en la mejor situación el Junior ¿Cómo revertir la situación?

Juan Fernando Quintero (J.F.Q).: Yo sé que hablan de la trayectoria de muchas cosas y obviamente todo lo atribuyen a mi nombre, pero no solo es eso. Soy partidario de lo colectivo, de que no soy solo yo y hay que mentalizarse en equipo aunque no es fácil. Aquí no hay un sólo salvador.

SEMANA: Siente que por ser quién es, ¿hay doble presión?

J.F.Q.: La verdad que no. Trato de disfrutar en el campo bajo la responsabilidad de saber donde estoy y la presión sobre todo de los hinchas la recibo con motivación. Desde el primer día hasta hoy, me han arropado y se lo digo a los compañeros: el público acompaña y con el nuevo cuerpo técnico tenemos que devolver la esperanza. Sabemos que será un reto muy difícil, pero con toda la actitud y el carácter lo vamos a asumir.

SEMANA: ¿Está feliz en Barranquilla o esta situación lo hace replantear su futuro?

J.F.Q.: Estoy contento, muy feliz. Realmente no me arrepiento de haber venido. La situación que estamos viviendo, hace parte del fútbol. Con ímpetu, personalidad y el carácter que nos va a definir en estos partidos, se va a cambiar la situación.

SEMANA: Desde Argentina dicen que si la situación en Junior no mejora, usted se va en junio. ¿Es verdad?

J.F.Q.: Ese tipo de cosas siempre salen. Lo que yo no diga, no lo crean y menos en ese momento. Son especulaciones con las que uno convive, son cosas que están fuera de mi control, pero realmente sí, en junio yo analizaré que puede pasar. Todo el mundo sabe que tengo un contrato por un año y que tenemos una cláusula que cualquier en cualquier momento nos podemos ir y eso hace parte del fútbol. Hasta el último día que esté acá voy a dar lo mejor de mí y después repasaremos lo que es de junio. Lo que quiero que sepan es que estoy enfocado en lo que viene con Junior y la Selección, un llamado también que agradezco y que voy a demostrar cada ocho días.

SEMANA: ¿Hay muchas ofertas para mitad de año? ¿River o el DIM son opciones?

J.F.Q.: Todo el tiempo uno convive con eso. Realmente cuando tomo la decisión de venir acá, es porque me gusta el reto, porque hoy también lo estoy viviendo de esta forma. Habría que analizar muchas cosas, pero por ahora me enfoco en lo que es Junior. Con respecto a River y DIM, tengo mucho amor y gratitud por esas instituciones. En Argentina todos saben lo que pasé, lo que viví. Estoy en Junior y es una falta de respeto hablar de otro club que amo y me representa. Siempre los sigo, les deseo lo mejor. Del poderoso soy un hincha, pero por respeto a mi profesión, me debo a Junior y no debo hablar más de ese tema.

SEMANA: ¿Fue duro decirle a Flamengo que no?

SEMANA: ¿Qué le dice a los que creían que usted en Barranquilla no jugaría los 90 minutos, que el físico no le daba?

J.F.Q.: La primera vez que vine lo dije: eso es un mito. Detrás de un micrófono todo el mundo cree saber todo. Se debe hablar del día a día y con argumentos. Yo no trato de callarle la boca a nadie, simplemente hago mi trabajo, me preparo bien. Vengo de fútbol muy competitivo que es el argentino y que si te pones a ver los últimos tres o cuatro meses fui titular, tuve ritmo de competencia. Lo que vengo haciendo ahorita en el tema físico, creo que cada vez me siento mejor, sé hasta dónde puedo llegar. Sé que puedo dar mucho más. Es fácil hablar.

SEMANA: ¿Qué fue lo mejor que le dejó el profe Arturo y decir de la llegada de Bolillo?

J.F.Q.: Realmente del profe Arturo tengo que decir que vine también por él, tenemos muy buena relación hace muchos años, estuvimos en la selección, siempre en contacto. No me gusta que esto pase en el fútbol, pero realmente lo quiero mucho. Agradecido por darme confianza, una voz de aliento y su respaldo. Lo conozco y va a aprender mucho de esta situación y va a ser un gran entrenador para nuestro país. El profe Bolillo, contento por su experiencia, lo que transmite en el diario. Es un histórico de nuestro fútbol y que lo tengamos en nuestra plantilla, dirigiéndonos o comandando en el banco es muy lindo, nos motiva y nos crea una gran responsabilidad para que Junior esté en lo más alto de la tabla.

SEMANA: Junior quedó eliminado de la Sudamericana, torneo para el que lo trajeron a usted. Sin embargo, vs. Tolima se veía bastante frustrado.

J.F.Q.: Fue muy sincero lo que demostré. No solo yo, expresé mucho lo que sienten mis compañeros. Estuvimos los últimos 60 minutos con el partido en las manos, pero no poder concretar una jugada me llenó de frustración. Sentí muchas emociones y en mi caso soy así, no lo escondo. Vivo el fútbol de esa manera. Es la pasión, el querer ser mejor, competir a todo nivel, porque al final cuando tú ganas, te respetan. Hace parte de un tipo de vida, así lo vivo desde niño. Soy un competidor nato. Pero así suene populista: vuelvo y me levanto, me preparo, sé que el fútbol da revancha. Eso está en el espíritu y a veces se pierde más de lo que se gana, por eso hay veces que cuando uno gana lo disfruta más, porque sabe todo lo que ha pasado para llegar ahí.

SEMANA: ¿Cómo está el camerino? Se dice que hay jugadores en mal estado físico e incluso que hay indisciplina o se fueron de carnaval.

J.F.Q.: Hay que hablar con bases y de las cosas que conocen. Es normal que se hable de muchas cosas por este momento. Yo puedo decir que por el tema del carnaval eso es cultural. Soy de los que piensa que el fútbol no solo tiene que ser uno encerrado. Cuando uno disfruta su vida con responsabilidad, en familia, amigos, es respetable esa situación. Somos profesionales y sabemos lo que nos estamos jugando. Especulaciones siempre van a ver. A mí me gusta la feria de Las Flores y si puedo estar, voy a disfrutarlo con mi familia, con seriedad y responsabilidad. Hace parte de nuestra historia. Somos personas que nos exponemos y hay que dar ejemplo y cuidarse. En las mejores familias siempre hay peleas. Las confrontaciones, porque no son peleas, son necesarias en el fútbol. Los líderes son llamados a acompañar a los jóvenes y ellos a complementarnos. Realmente nunca ha habido problema, no sé dónde sale eso. Todo es resultado de lo que vivimos y se sacan muchas conclusiones que no son ciertas.

SEMANA: ¿Cómo vive y ayuda en este mal momento colectivo y personal a Carlos Bacca?

J.F.Q.: Carlitos sabe lo que lo aprecio. Lo hemos hablado, es un jugador de jerarquía y carácter que se ha esmerado, ha triunfado donde ha ido y son rachas. Por eso no es el peor jugador y si sale goleador no es el mejor. Son cosas que los delanteros viven y no solo él es todos en relación con lo mundial. Como compañero tengo mucha fe y mucha certeza de que nos va a dar la mano en lo que se viene.

SEMANA: ¿Qué le dice a los hinchas hoy?

J.F.Q.: Que nos acompañen. Estamos agradecidos y no queremos decepcionarlos más. Con el trabajo y preparación se nos va a dar los resultados. Ellos realmente son muy importantes para nosotros. Con ellos en la tribuna y nosotros desde el campo podemos unirnos a hacer cosas grandes. Por amor al equipo y por la historia. Todavía no estamos muertos.

SEMANA: Juan Fernando, su cambio físico es evidente. ¿Qué hizo de diferente en Junior?

J.F.Q.: Vengo hace muchos años con buenos hábitos. Pero me cuido demasiado, estoy en el peso ideal y ya pasó esa etapa de ser joven y de pecar de ignorante, porque uno no se da cuenta de muchas situaciones. Estar preparado para estar al nivel alto requiere mucho cuidado. Ese es mi trabajo invisible, cuidarme en todo tipo de aspectos. Mis hábitos me han dado resultados, mi mentalidad, saber lo que me estoy jugando.

SEMANA: Regresa a la Selección Colombia. Háblenos de esa convocatoria.

J.F.Q.: Siempre es una alegría inmensa. Ir a la Selección es lo más bonito. Vivo mucho las convocatorias con pasión porque representaré a mi país a nivel mundial. Gratificante pensar en lo que viene de cara a las eliminatorias. Me siento privilegiado porque estoy haciendo las cosas bien y quiero ponerlas al máximo al servicio de la Selección.

SEMANA: Reencontrarse con James, muy criticado en la tricolor y nuevos llamados.

J.F.Q.: Es bonito conocer y encontrarse con los amigos que uno quiere y hemos vivido tantos momentos buenos y malos. No se nos olvida lo que pasó en el mundial pasado. Es la oportunidad para revertir la situación , porque se nos tilda de eliminar a Colombia, pero no nos hemos olvidado quienes somos, donde estamos y son situaciones del fútbol. La frustración también llena el espíritu y te motiva a revertir todo porque sé que vendrán los momentos de gloria.

SEMANA: Néstor Lorenzo lo conoce desde la era Pékerman. ¿Qué le ha pedido?

J.F.Q.: Hemos convivido. Lorenzo nos conoce demasiado a todos, al fútbol colombiano, nuestra cultura y está un poco más habituado y somos felices que una persona de otro país nos quiera tanto, quiera tanto nuestra tierra y que no represente tan bien porque cuando estamos con él es un colombiano más. Me pide lo que a todos, darlo todo por la selección.

SEMANA: ¿Cómo ve la situación del país en general?

J.F.Q.: El tema es que a mí me encanta mi país, mi bandera. Soy una persona partidaria de ver feliz a la gente y sea la situación que sea, creo que es una oportunidad para uno fortalecer el carácter. Estoy disfrutándole demasiado, estoy viendo a mi hija más seguido,, no tengo nada que reprochar porque soy un privilegiado.

SEMANA: Usted viene de jugar en estadio propio de los equipos en Argentina, a escenarios como el Guillermo Plazas Alcid que está destruido.

J.F.Q.: No me meto en el puesto de nadie, pero es triste ver estadios históricos de nuestro futbol en pésimas condiciones y deberíamos profundizar el tema para sacar conclusiones. Si queremos trascender tenemos que tener estadios aptos. Una plaza de estas como Neiva, no va a poder ir a un empresario a ver un jugador por las condiciones en las que están o un hincha a ver a sus equipos. Nuestro fútbol es muy bonito. Tenemos una historia que marcar de ahora en adelante. A pesar de todo Colombia ha sido un país de mucha lucha, de gente con ímpetu, de gente que quiere salir adelante por medio del deporte y es triste realmente ver muchos estadios en estas condiciones. Hay que recapacitar sobre esto, invertir en el deporte que cambia vidas, crea ídolos y a través del mismo se envía un mensaje a la juventud. Por medio del fútbol se pueden lograr muchos sueños o cambiar vidas.