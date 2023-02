Juan Fernando Quintero revira contra los que lo tildaron de irrespetuoso en las mediáticas negociaciones con Junior

El mercado de pases del fútbol colombiano para este 2023 ha dado mucho de qué hablar, todo producto de las negociaciones con grandes jugadores que se gestaron y tenían la posibilidad latente de venir a engalanar el balompié nacional.

Entre las más sonadas estuvieron las de Hugo Rodallega, que en primera instancia se pensó arribaría al América de Cali, pero se terminó decantando por Indepediente Santa Fe. A la par de esta estuvo, sin duda, la que se convirtió en una verdadera novela con Juan Fernando Quintero como el gran protagonista, Junior y un rifirrafe que mantuvo en vilo a los hinchas del fútbol colombiano.

Juan Fernando Quintero. - Foto: Twitter Club Junior FC (@JuniorClubSA).

Un día hubo negociaciones, al otro todo estaba listo, sin embargo, fueron pasando las horas y todo terminó dilatándose a tal punto que Quintero escribió: “Amigos, lo que es el tema de Junior quería decirles que no se pudo hacer …”. Además de eso, en forma de agradecimiento le dijo a los aficionados partidarios del Junior: “Y agradecerle a todas las personas de este hermoso club y, sobre todo, a su hinchada, que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo. Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene” (sic).

Varios comunicadores del país lo señalaron y dijeron que había sido irrespetuoso la manera en que llevó el negocio, el jugador se mostró ‘tocado’ por esos comentarios en su contra, generando una ola de mensajes que al final terminaron esfumándose con el cambio intempestivo de la negociación y su arribo al cuadro barranquillero.

Precisamente, sobre el impacto mediático que hubo, en las últimas horas habló con Win Sports en donde afirmó: “Realmente no soy una persona que actúa con hipocresía, sincera. Cuando puse el anuncio de que todo estaba cerrado, fue real. En la mañana surgió otra mañana y en eso nos basamos, no fue nada diferente a lo que se vivió”.

Juan Fernando Quintero fue presentado como un 'Rey en Barranquilla. - Foto: @JuniorClubSA

Apuntando directamente a Samuel Vargas, comunicador que fue quien lo cuestionó en su momento sobre la situación, dijo: “Un compañero tuyo me trató de irrespetuoso, que no jugara con la gente. Acá lo último que uno debe hacer es eso. Cambiaron muchas cosas en la negociación. Soy muy transparente y me gusta que sean así conmigo, ahí se dilató todo. No quiere decir que Junior no dijera lo que era, todos tienen sus intereses. Son cosas que pasan y es fácil apuntarle al jugador”.

🔥"El equipo se está acoplando, entiendo la exigencia de la afición" @juanferquinte10, jugador de Junior.



#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/3VPrMt4pRW — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) February 7, 2023

“Con todo el respeto, el nombre generó eso y es fácil apuntarnos. Hay que saber lo que pasa, lo digo porque mucha gente salió a matarme. No puedo controlar eso, pero sería bueno que se empaparan de argumentos y presentarlos”, agregó.

A la par de esto, fue sincero al señalar que tuvo prácticamente todo listo con uno de los dos equipos de Brasil con los que también se le vinculaba (Flamengo e Inter), sin embargo, la manera en la que los aficionados ‘tiburones’ le hicieron saber su deseo fue la que incidió en la decisión final: “Desde el primer momento pensé que era complicado decir que no, luego de lo que pasó en River, donde no llegamos a un acuerdo. Me decidí por Junior por eso, por la Selección, por esta zona del Atlántico y lo mínimo era devolverles esa alegría con el fútbol”.

Juan Fernando Quintero porta la histórica '10' del Junior de Barranquilla. - Foto: AFP/Jesus RICO

Acabó su testimonio diciendo que puso por encima el cariño recibido, antes de cualquier otro sentimiento: “Voy a ser sincero, soy hincha del Medellín, me encanta Colombia, soy muy patriota. Pero el cariño que recibí acá fue especial, me sentí querido y respetado. Eso ayudó para tomar la decisión y no estoy arrepentido. Estoy expectante de lo que vendrá, tomé la mejor decisión. Esperemos que el futuro sea bueno para nosotros”.