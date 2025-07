Juan Guillermo Cuadrado reveló dónde va a jugar la próxima temporada: portazo en el mercado de fichajes

“Ese sueño, pensamiento, no está. Quiero tener la oportunidad de seguir en Europa y seguir peleando un puesto, competir por estar en la Selección”, dijo.

Como bien se sabe, desde hace varias fechas de eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA del año 2026, el extremo no es convocado al combinado cafetero , que no pasa precisamente por un buen momento a nivel de resultados.

Cuadrado, que en sus inicios supo vestir los colores del Deportivo Independiente Medellín, vigente subcampeón de la Liga BetPlay, no escondió su deseo de volver a ser llamado a la tricolor .

Hay un grupo de jugadores que es habitual ver en la Selección Colombia, tengan buen rendimiento en sus clubes o no, pero esto no quiere decir que Cuadrando no va a volver a ser citado.