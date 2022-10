El colombiano no atraviesa su mejor momento en esta temporada.

Juan Guillermo Cuadrado vive pesadilla en Italia; hinchas no lo soportan por su nivel

La Juventus del colombiano Juan Guillermo Cuadrado no pasa por su mejor momento en esta temporada tanto en lo local, como en lo internacional. El pasado martes, la Vecchia Signora firmó una deplorable presentación en la Champions League cayendo 4-3 con Benfica y de paso, quedando eliminada de toda posibilidad para avanzar a los octavos de final.

Sumado a esto, su presente en la Serie A de Italia no es el mejor, pues se ubican octavos cediendo 10 puntos con respecto al líder Napoli.

Juventus no perdía cinco partidos seguidos en UCL desde la 2013-14. - Foto: AFP

Ante este panorama desolador de la Juve, uno de los principales señalados ha sido Juan Guillermo Cuadrado, quien no ha tenido buenas actuaciones en el último tiempo, tan así que sus hinchas y la prensa ya no lo aguantan, pues le recriminan al técnico Massimiliano Allegri ponerlo en cada juego.

Según el diario italiano Tuttosport, uno de los más importantes del fútbol de la bota, no dudó en echar vainazos al técnico Massimiliano Allegri por insistir en jugadores como el colombiano, a quien señalan de aportar poco en esta temporada. “Otra opción incomprensible es la decisión de ser terco en el uso de Cuadrado. No hace falta licencia para entender que ya no es cosa del colombiano”, mencionan.

El colombiano ha disputado un total de 15 juegos en esta campaña, sin embargo, no ha logrado encontrar su mejor forma como en años pasados.

Cuadrado, el colombiano con más juegos en Italia

Nació hace 34 años en Necoclí, Antioquia. Su primer y único equipo como profesional fue el Independiente Medellín entre 2008 y 2009, donde se destacó en el tiempo que estuvo, logrando sumar al rededor de 30 partidos y dos anotaciones, suficientes para que desde Europa la viera e iniciara una carrera más que exitosa para Juan Guillermo Cuadrado que durante el más reciente fin de semana llegó a pasar con 456 juegos disputados en el viejo continente, lo hecho por la gloria del fútbol colombiano, Iván Ramiro Córdoba.

Udinese, Lecce, Fiorentina y Juventus han sido sus cuatro clubes en Italia, además, de un paso fugaz, pero que hace parte también de su carrera deportiva por el Chelsea de Inglaterra donde sumó 15 partidos y consolidó una asistencia. En cuanto a las estadísticas de la trayectoria del ‘panita’ en el Calcio, el primer club al que llegó en 2009 y donde se mantuvo por dos temporadas, le sirvió para sumar sus primeros 24 compromisos en el fútbol europeo.

Posteriormente, el Lecce en una sola temporada acrecentó su regularidad, dándole la posibilidad de aumentar su cifra personal con 33 partidos, que se añadieron a los más de 100 juegos con la Fiorentina en donde entre 2012 y 2015 sumó un total de 106 con 26 goles y 21 asistencias, firmando hasta ese momento lo que sería su mejor temporada.

Sin embargo, su carrera deportiva tenía aún un techo mucho más alto que ese paso por el equipo violeta y terminaría siendo en una escuadra grande de Italia como la Juventus, no sin antes pasar por una experiencia agridulce en Chelsea de la Premier League donde no logró la regularidad esperada.

En la Juve desde 2015 ha sido de los jugadores más polifuncionales del club, logrando adaptarse de una manera perfecta y tocando con sus manos casi el cielo deportivo, pues tras ocho campañas contando la que se juega actualmente, el colombiano ha sido utilizado en diversas posiciones en donde en todas ha respondido con solvencia y alcanzando a tener el honor de portar desde hace un par de temporadas en algunos juegos la banda de capitán.

En total son 278 juegos disputados con la camiseta de Juventus en el tiempo que lleva vinculado al club, en donde ha logrado 24 goles y 59 asistencias, aumentan y hablan de manera precisa de lo que ha sido el trasegar del experimentado jugador de la Selección Colombia por Europa, dejando de lado lo hecho por Córdoba y disputando aún el top 3 con Radamel Falcao García.