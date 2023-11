Juan José Zafra: el nadador colombiano que lucha por volver a caminar después de un grave accidente en Cancún

A esa pequeña respuesta en una de las extremidades se aferra Elizabeth para que su hijo no quede postrado en una cama. Sabe que a México viajó un campeón de natación en su categoría, disciplinado en su deporte y que a Cali no volverá el mismo niño inquieto y soñador. “El día que me dijeron que mi hijo no volvería a caminar, me derrumbé. Le pedí a Dios que me llevara a mí y le devolviera todo a él”.