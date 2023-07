‘JuanFer’ Quintero vs. ‘Panzer’ Carvajal: arde el Junior por suceso que los dejó de “enemigos”

Junior de Barranquilla ha tenido en 2023 uno de los años más difíciles de su historia reciente, pues aunque con ilusión haya iniciado cada semestre en la búsqueda del título, en ninguno ha logrado los resultados esperados, dejando en el camino decepción, tristeza y molestia con una afición que es sumamente exigente.

A la directiva que ha hecho todos los esfuerzos por conformar los equipos más competitivos nada se les puede reprochar, pues con inversiones altas se hicieron a jugadores como Juan Fernando Quintero, de quien se creía iban a recibir múltiples alegrías. Lastimosamente y como ya es bien conocido, el idilio tan solo duró siete partidos.

Junto a este duro momento, también se han presentado situaciones desafortunadas de indisciplina, malos rendimientos de algunos consagrados del equipo, además, de momentos de tensión como los que se generaron con el cuerpo técnico de Hernán Darío Gómez, quien impulsó la salida de referentes como Sebastián Viera.

El arquero Sebastián Viera y el técnico de Junior, 'Bolillo' Gómez. | Foto: Colprensa

Todo este tipo de situaciones han propiciado un ambiente hostil y pesado, que se hace aún más complejo cuando a inicios del 2023-II Junior no muestra mejoría. En tres partidos que ya ha jugado en la segunda parte del año, encadena la misma cantidad de derrotas, haciendo que los detractores cobren por lo sucedido.

En entrevista con ESPN durante este viernes, quien salió fue Juan Fernando Quintero, el cual apuntó hacia un directo responsable de toda la desgracia en la actualidad del rojiblanco. Sin un solo reparo, el exjugador del ‘tiburón’ se fue en contra de Édgar ‘Panzer’ Carvajal, asistente técnico de ‘Bolillo’ en esta etapa.

Quintero, quien para refutar y abogar por sus compañeros es sumamente activo, cuestionó unas palabras de Carvajal: “Es que a mí no me extraña nada de él, pero como no influye en mi vida, no tengo porque prestarle importancia. Segundo, ¿son enemigos del club y Viera le dio 7 títulos y Narváez cuántos?”.

¡Juan Fernando Quintero en #ESPNFShowColombia!



🎙️: "A mí no me extraña nada de 'el Panzer'. Dice que son enemigos del club y Viera le dio 7 títulos".



Opina con el #ESPNFShowColombia



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/WX6cPwhLF0 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 28, 2023

Además de su primer comentario, no frenó ahí y, por el contrario, cuestionó la carrera del mencionado: “La ignorancia es atrevida, la verdad, pero eso es lo que pasa. No tengo nada que hablar de él. No tengo absolutamente nada en contra, pero hablando de fútbol, no sé ni qué hizo el Panzer, con todo el respeto”.

Actos de indisciplina empañaron el proceso del Junior de Barranquilla. | Foto: Twitter - @JuniorClubSA

A diferencia de lo que piensa de Carvajal, por el técnico en propiedad demostró respeto: “No tengo nada en contra de Hernán Darío Gómez, es un técnico que abrió el camino para los colombianos, siempre se lo he dicho así. Siempre le he mostrado respeto aún después de lo que pasó nos lo dijimos porque tuvimos una charla solo los dos”.

Para cerrar el cruce con el asistente de ‘Bolillo’, restó toda importancia al mérito de su carrera: “Como persona tampoco lo traté mucho, tengo mis impresiones y cosas como entrenador y asistente, por algo estoy acá en Medellín. No sé, no me interesa hablar de él porque no sé qué hizo... Hay que respetar y no sé qué merito ha hecho por el fútbol colombiano”.

¡Envíale tus preguntas a #Juanfer Quintero con el #ESPNFShowColombia!



🎙️: "La táctica del Junior no la iba a aprovechar yo. Si uno no se siente bien, no va a ayudar al equipo".



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/aqOuQEhpIO — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 28, 2023

Quintero, que cada vez que habla expone la versión de su salida de Junior, esta vez dijo: “No me sentí bien tratado ni respetado. El hecho de que uno haga cosas en el fútbol, uno tiene que ser sumiso a muchas cosas. La decisión no fue de un día para otro, fueron muchos días antes y estaba esperando el momento para hablar con los dueños que fueron los que me contrataron”.

Quintero llegó a Junior como el fichaje 'bomba' para este 2023 | Foto: Instagram @juniorclubsa