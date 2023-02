Jugador de Millonarios despertó el interés de gigante de Sudamérica donde jugó Péle, la millonada que pagarían

El ‘10′ que actualmente hace parte del plantel de Alberto Gamero, no solo ha tenido esta propuesta sobre la mesa para ir al fútbol del exterior.

Daniel Ruiz recientemente llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo para el amistoso en los Estados Unidos ante este mismo rival vuelve a sonar en el mercado de pases. El futbolista que durante 2022 fue uno de los más destacados del rentado local, generó en las últimas horas una nueva información acerca de su futuro deportivo, mismo que lo beneficiaría no solo a él sino también a Millonarios quien recibiría a cambio una buena cantidad de dinero en la transacción.

Daniel Ruiz, jugador de Millonarios, en el partido ante Estados Unidos - Foto: AP

Según lo revelado por la periodista de Caracol Radio, Salomé Fajardo, Santos de Brasil, club donde el ´Rey´ Pelé cumplió la mayor parte de su exitosa carrera, sería quien habría puesto sus ojos en el ‘10′ de Millonarios que durante 2023 no ha disputado un solo partido con los ‘embajadores’ de manera oficial. “Santos de Brasil está interesado en Daniel Ruiz”, tituló en primera medida la comunicadora, no obstante, agregó: “está empezando la negociación, pero no es fácil”.

📌Santos de Brasil esta interesado en Daniel Ruiz.



Está empezando la negociación pero no es fácil.👀



El volante de 21 años, jugó el año pasado 48 partidos por Liga con el club ‘embajador’. pic.twitter.com/No4Sj8ijXG — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) February 4, 2023

A raíz de esta información de interés para los seguidores ‘embajadores’, otros sectores de la prensa deportiva han revelado que ante la pregunta en Millonarios sobre una posible salida o no del jugador, el cuadro bogotano ha asegurado que los brasileños hasta el momento no se han comunicado, sin embargo, que en caso de haber algún llamado por parte del Peixe la verían con buenos ojos para sentarse a revisar las cifras de una esporádica venta.

Daniel Ruiz, autor del gol de Millonarios ante Junior. - Foto: Millonarios Oficial

Ante la incidencia conocida por Santos de que Ruiz es un jugador que suele ser titular en el onceno de Alberto Gamero, arribarían a empezar la puja por el trato con Millonarios por un valor inicial de 4 millones de dólares, entendiendo que esto puede ser cambiante y que los azules podrían aspirar a más dinero, ya que se trata de una de las joyas más rutilantes de la plantilla.

Cabe recordar que en este mercado, si llega a irse el creativo, podría certificarse uno de los mejores periodos de transferencias por parte de los bogotanos, quienes semanas atrás informaron la venta de Carlos Gómez al Real Salt Lake de la MLS, coincidencialmente por el mismo valor que ahora podrían vender a Ruiz.

En lo deportivo, los registros personales del ‘10′ durante 2022 fueron de escándalo: superó los 1.900 minutos, con titularidad en casi todos y sustituciones en apenas 15, únicamente finalizando los compromisos, le dan en aval al talentoso jugador de que su regularidad es una prueba de su buen presente.

Añadido a esos datos, están los cuatro goles marcados, 25 remates que han tenido una precisión de más del 60 %, sumado a pases clave, asistencias y penales generados, materia en la que es especialista.

El bogotano Daniel Ruiz encabeza la lista elaborada por Transfermarkt - Foto: Dimayor

Cabe recordar que esta no es la primera vez que se habla de un posible traspaso de Ruiz al exterior. Luego de la final de la Copa Betplay en el año anterior, se dijo que “emisarios del Manchester City, Benfica y Red Bull Bragantino estuvieron anoche viendo a Daniel Ruiz en el Metropolitano”, lo que desató un sinfín de rumores sobre la posibilidad de que el talentoso volante saliera con prontitud del cuadro embajador.

Así las cosas, se sigue ampliando la lista de versiones que no solo se han desarrollado en los últimos días, sino también las anteriores, en donde en varias ocasiones se puso al ‘10′ del equipo embajador fuera del equipo, teniendo como destino el Botafogo de Brasil, donde supuestamente iba a hacer dupla con James Rodríguez, o su partida al Porto de Portugal, donde los colombianos ya tienen un buen pasado gracias el legado dejado en su momento por: Freddy Guarín, Juan Fernando Quintero, Falcao García, entre otros.