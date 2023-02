¿Millonarios ‘rompe’ relaciones con la Selección Colombia? Revelan incomodidad con Néstor Lorenzo

La Selección Colombia es la consagración y sueño para cualquier jugador en el ámbito local. Durante años, cientos de nombres pelean por ser citados con el equipo nacional, sin embargo, pocos logran vestir los colores de su país o algunos se quedan sin la oportunidad a los largo de sus carreras. Últimamente ha sido habitual que jugadores de Millonarios sean llamado al combinado de mayores, en principio era Álvaro Montero quien hacia presencia, pero con el pasar del tiempo y gracias al trabajo realizado, otros se han sumado.

Andrés Llinas se está volviendo en habitual llamado a la Selección Colombia. - Foto: AP/Marcio Jose Sanchez

Andrés Llinas, Daniel Ruiz y Daniel Cataño en el último llamado de la Tricolor para enfrentar a Estados Unidos hicieron presencia, el cuarteto de jugadores sumó sesiones de entrenamiento donde hizo presencia el entrenador argentino y estas les sirvieron a ambos para conocer las dinámicas de trabajo que se pueden plantear de cara al futuro, donde, según el desempeño que sigan teniendo, podrán resultar siendo parte de las listas para competencias oficiales o la Eliminatoria hacia el Mundial de 2026.

A pesar de que esto puede ser motivo de felicidad y orgullo para Millonarios, todo parece indicar que hay, en cierta medida, algo de molestia por haberse llevado a sus jugadores para este compromiso amistoso, mismo que coincidió con el arranque de la Liga Betplay 2023-I, donde el samario no pudo contar con estos nombres vitales de su esquema titular. Según el prestigioso periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, el entrenador azul no parece estar del todo conforme con la manera en que Lorenzo toma las decisiones.

Néstor Lorenzo se prepara para su primera convocatoria como director técnico de la Tricolor - Foto: SEMANA // REUTERS

En el programa Palabras Mayores de Antena 2, Vélez apuntó a que durante el juego de Colombia vs. Uruguay por el Sudamericano Sub-20 en El Campín, Gamero le habría dado a conocer su incomodidad: “Ayer hablé con él, en el estadio y me dijo que se sentía incómodo por eso, pero esa es la satisfacción del trabajo”.

Objetivos del ‘embajador’ para 2023

El refuerzo más sonoro de Millonarios, Leonardo Castro, dio una de sus primeras entrevistas a medios de comunicación. Este lunes, en conversación con Caracol Radio, señaló que “debutar así es muy bonito para uno como delantero. Creo que se había trabajado para esto y la verdad no me esperaba marcar un doblete”. A la par de esto, se refirió a las críticas que recibió por no celebrar sus anotaciones: “Fue importante hacerlo en casa, donde salí como jugador profesional, el equipo de mis amores, del que soy hincha. Es algo muy especial. Ahí pedí disculpas, unos lo tomaron bien y otros mal, pero eso hace parte del fútbol”.

Castro debutó oficialmente con dos goles para Millonarios - Foto: Millonarios FC

Por otra parte, conociendo de sus capacidades, apuntó a un número alto de goles para el primer semestre: “Hay que trabajar. En este momento me estoy adaptando a mis compañeros. Es un equipo que genera demasiado gol y la verdad poco a poco me he ido adaptando, conociendo los movimientos que quieren que yo haga para el momento de filtrar un balón. Esto apenas está comenzando y esperamos nuevamente seguir marcando y por qué no quedar nuevamente goleador del torneo. La meta es superar la del semestre pasado, llegar, si Dios quiere, a 20 goles”.

Cuando fue consultado por los títulos para el club, sorprendió al ponerse la vara alta con uno de los dos trofeos más exigentes: “Llegar a Millonarios ya sabemos cómo es por el equipo, la hinchada y la ciudad. Uno es consciente de eso, uno ya es maduro. Yo vengo a hacer goles, a hacer mi trabajo y empecé de la mejor manera y esperamos seguir así el resto del semestre... Desde que llegamos al primer entrenamiento, se habló que el objetivo es quedar campeón tanto de Liga como de Libertadores. Por qué no soñar con una de esas”.