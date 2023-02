Junior, inmerso en tremendo lío económico con un grande de Sudamérica por un jugador que ya se fue

En los últimos años, Junior de Barranquilla ha demostrado que su poder adquisitivo para las contrataciones no es un problema, a la par del otro equipo que suele ‘romper’ el mercado: Atlético Nacional.

El cuadro ‘tiburón’ se ha hecho a jugadores de renombre que han venido a aportar su experiencia y buen presente para los intereses de ser campeones en el rojiblanco. El jugador que recientemente arribó llevándose todas las miradas fue Juan Fernando Quintero.

Junior de Barranquilla espera por el debut de Juan Fernando Quintero en la fecha 2. - Foto: @JuniorClubSA

La contratación del 10 estremeció al Fútbol Profesional Colombiano, pues tener un jugador de 29 años en su plena edad para seguir vigente en el balompié internacional y que hubiera preferido regresar a su país de origen, da un salto de calidad más que valioso al equipo del que hace parte, además, de la Liga BetPlay.

Sin embargo, a pesar de que la familia Char dueña del equipo dio muestras de no tener inconvenientes para convencer a un jugador de la élite para jugar con ellos, hay un lío económico y legal del cual son protagonistas.

🚨 Cuenta @FabioPovedaRuiz, #Junior demandó ante la FIFA al #Olimpia🇵🇾 por incumplimiento de la última cuota del pago por el jugador Jorge #Arias, equivalen a unos 300.000USD. El equipo paraguayo no podrá fichar hasta que cancele. pic.twitter.com/lchs0oAfkG — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) February 1, 2023

Según cuenta La Página Rojiblanca a través de su perfil de Twitter, donde cita al periodista Fabio Poveda, el cuadro de Barranquilla habría demandado ante la Fifa al ostentoso club sudamericano Olimpia de Paraguay.

La razón para hacerlo es que, según los colombianos, el cuadro paraguayo incumplió el pago de la última cuota del préstamo del jugador Jorge Arias, que se realizó entre las entidades mencionadas de 2018-2020.

Jorge Arias tuvo paso por Junior en dos ocasiones. - Foto: Instagram: @jorgearias17

La cantidad que se ha conocido de la deuda es cercana a los 300.000 dólares y, si bien no parece ser un valor sumamente alto, el costo que le podría acarrear al ‘Decano’ en caso no hacer efectivo el pago es que no pueda hacer contrataciones para este 2023.

Así las cosas, se espera la resolución en positivo para el cuadro colombiano que ya inició sin Arias su participación en la Liga BetPlay 2023-I con dos empates ante Águilas Doradas en el estreno y otro más ante Independiente Medellín en el estadio Metropolitano.

Finalmente, el Junior únicamente lucha con los paraguayos por su dinero pues, como es bien sabido, el zaguero Jorge Arias ya no pertenece a la disciplina del equipo que está en manos del profesor Arturo Reyes, mismo que en análisis de la pretemporada para la conformación de su plantilla no vio lugar al mencionado defensor central, quien aprovechó el interés de Millonarios para firmar con los bogotanos y ponerse la quinta camiseta de un equipo en Colombia a lo largo de su carrera deportiva.

Programación de la Liga BetPlay 2023-I (fecha 3)

3 febrero

Deportivo Pereira vs. Atlético Huila

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramirez Villegas

Televisión: WIN+

4 de febrero

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Jaguares FC vs. Atlético Nacional

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN+

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN+

Boyacá Chicó regresó en 2023 a la primera división del FPC y corridas dos fechas es el líder del torneo. - Foto: Dimayor

5 de febrero

Deportivo Cali vs. Once Caldas DAF

Hora: 3:15 p. m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: WIN+

Atlético Bucaramanga vs. Junior FC

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Unión Magdalena vs. Envigado FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

6 de febrero

Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN+