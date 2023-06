Jugador de Selección Argentina que quería Junior dio tajante respuesta sobre su fichaje

Como es costumbre, Junior de Barranquilla se ha movido con su gran chequera en el mercado de pases para intentar quedarse con los mejores hombres. Si bien hasta ahora solo ha oficializado la llegada de Pablo Rojas, en los próximos días se espera que se presenten otros dos futbolistas provenientes del exterior.

Además, a esa lista de confirmados en las últimas horas se sumó un rumor sobre un atacante que hizo parte de la Selección Argentina en su momento, y que tras rescindir su contrato en el club donde estaba podría arribar a Barranquilla. Se hablaba de Lucas Pratto, delantero de 35 años que permanecía hasta hace unos días en Vélez Sarsfield.

La información que surgió de parte del comunicador, Michael Rincón, fue publicada en su cuenta personal de Twitter y señalaba lo siguiente: “Lucas Pratto pidió rescindir su contrato con Velez Sarsfield. Su salida se daría este lunes. ATENCIÓN: Junior de Barranquilla lo tiene en sus planes”, generando expectativa en el FPC.

Lucas Pratto a sus 35 años se quedó sin club tras rescindir su contrato con Vélez. - Foto: Getty Images

Sin embargo, aunque esta información generó sorpresa total, en poco fue cerrada esta posibilidad por el medio Diario Deportes de la capital del Atlántico. Estos acudieron el representante del jugador, Gustavo Goñi, para consultarle si existía algún tipo de comunicación con el experimentado goleador, a lo que este respondió “no hay nada”.

Tilín Lucas Pratto, no hay oferta del Juniorhttps://t.co/4LxVLpBltN — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) June 26, 2023

Así las cosas, queda entonces frustrada la llegada del delantero argentino y Junior mantendrá en vilo otra opción, una que sería sorpresiva: la vuelta de Luis ‘Chino’ Sandoval, quien hace un par de meses fue expulsado del equipo por haber llegado en estado de alicoramiento a un entrenamiento, situación que fue imperdonable para las directivas.

No obstante, ‘Bolillo’ Gómez hace un par de días le abrió la puerta a que el polémico atacante regresara, dado que es de su total gusto: “Junior tiene al Chino en un tratamiento para que pueda mejorar y lo va a lograr. Yo soy de los que pienso que hay que darle la segunda oportunidad a la gente”, dijo en Habla Deportes.

Luis Sandoval por llegar en estado de alicoramiento al entrenamiento, Junior acabaría su contrato. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

“El ‘Chino’ Sandoval debería estar acá como jugador, como persona, pero no está aquí porque se enfermó. La situación de su vida, su niñez, todo eso le dio para que él estuviera sufriendo lo que está sufriendo”, agregó.

Gómez aseguró que la decisión de volver es posible, pero “no la voy a tomar yo solo. Quiero que la sociedad la tome, quiero que la tome la gente en Barranquilla”.

“Es un jugador (al) que nadie discute su capacidad. Es un crack. Es un jugador que se entrenaba bien, pero que tiene esa enfermedad y con eso no lo pueden tener acá en el Junior. Si él mejora y sigue su tratamiento y llega a ser otra persona, pues que la gente en Barranquilla me avise y yo lo meto”, sentenció.

El jugador al ver que se le abría esta puerta, decidió pronunciarse mostrando arrepentimiento por lo sucedido: “Me dolió la salida del Junior. Reconozco que me equivoqué. Pido disculpas a la afición, a mis compañeros, al técnico. Vengo trabajando con profesionales del tema y encontrar mi versión”, dijo en entrevista con José Hugo Illera.

Jugadores del Junior de Barranquilla - Foto: Prensa Junior

Además, en otra conversación con el medio Habla Deportes, dijo que se viene preparando y que en estos días debe darse una solución al caso con Junior, de no darse aprovecharía de una opción en el extranjero: “Monagas me quería, estaba arreglando, pero cuando él ‘profe’ (Bolillo) dijo que me daría otra oportunidad, entonces yo les dije que me dieran 2 semanas a esperar qué pasa”.