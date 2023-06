Julián Téllez opinó sobre la actitud de los hinchas de Nacional en la finalísima y sembró la polémica: ¿muy apagada?

El pasado miércoles se vivió la finalísima de ida en la Liga BetPlay 2023-1, que dejó un apático empate a ceros entre Atlético Nacional y Millonarios. Pese a que se trata de un partido de largo aliento para ambos, se evidenció que a los ‘verdolagas’ les costó generar juego ofensivo en medio de su gente. Si bien hay altas posibilidades de que sea campeón, a la hinchada no le gustó ‘ni cinco’ la actitud de su equipo en el Atanasio Girardot.

Esto se evidenció en ciertos instantes a lo largo del partido, donde la hinchada reprobó algún mal pase o deficiente tiro al buscar la portería que comandó sin mucho trabajo Juan Moreno, el golero de los ‘azules’. Al finalizarse el juego, los hinchas dejaron un silencio tímido y se marcharon del recinto futbolero.

Millonarios y Nacional, la final de la Liga BetPlay - Foto: Dimayor

Más allá del juego de Nacional y la molestia de sus hinchas, un sector de líderes de opinión dejó su opinión de cómo estuvo la hinchada del cuadro paisa. Hubo un exfutbolista profesional que ha sembrado la polémica en los espacios donde participa, no ocultó que esa actitud de los fanáticos dejó mucho por desear, según él.

El ‘dardo’ de Julián Téllez a los hinchas de Atlético Nacional

A través del reconocido espacio ‘Saque Largo’ de Win Sports, el ahora panelista del programa dejó sus sensaciones acerca del comportamiento de los hinchas de Atlético Nacional en el ‘primer sorbo’ de la finalísima liguera. De forma puntual, expresó que no había visto a los hinchas tan apagados en una final, más allá de que el equipo de Paulo Autuori no los convenza a plenitud.

“He ido a varias finales en el Atanasio Girardot, varias de ellas (la mayoría) de Atlético Nacional. Es la primera vez que sentí a la hinchada de Nacional tan parca con el equipo”, indicó Téllez en primera instancia.

Daniel Cataño salió en el segundo tiempo por culpa de un calambre. - Foto: DIMAYOR

Posterior a ello, fue interrogado por Eduardo Luis, quien le preguntó “¿parca en qué sentido?”, a lo que Téllez respondió que la había sentido muy apagada y discreta. Esto coincide con algunos testimonios de aficionados que fueron al Atanasio, pese a que hay opiniones divididas y otros sí sienten que fue una ‘caldera’.

“Yo he visto a Nacional jugar mal. Si no estoy mal, hubo una final ante Junior en donde no se le veía por donde y al final hubo un gol al final (Jhon Valoy) y forzó los penales. Le digo una cosa. Ese día Nacional no jugó bien pero todo ese estadio saltó y cantó todo el partido”, complementó el exjugador.

Al debate se sumaron los demás panelistas, quienes indicaron que la final pasada ante el Deportes Tolima en 2022 dejó un poco más de simpatía en las tribunas. Eso sí, la diferencia fue que Nacional ganó 3-1 en el partido de ida.

¡Opina @julitellez9 sobre la actitud de la hinchada de Nacional en la final de ida! 🟢🏆😮#LaHinchadaMovistar pic.twitter.com/IhPgZG6xe4 — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) June 22, 2023

A pesar de no haber perdido ante su público, los hinchas paisas salieron desmotivados y con resignación tras el empate ante el cuadro de Alberto Gamero. En un video publicado en las redes sociales, se observa a una persona realizando un ejercicio periodístico de consultar las opiniones de los hinchas que poco a poco dejaban el máximo recinto deportivo de Medellín y para sorpresa de él, encontró a seguidores bastante molestos con el resultado.

“Estuvo muy aburrido el partido”, manifiesta un hincha con un tono bajo y demostrando tristeza ante el resultado. El creador de contenido continúa con su labor y manifiesta que “la hinchada sale un poco triste porque esperaban que Nacional sacara una ventaja, sin embargo, nada está resuelto”.

Ante el interrogante dirigido hacia un hincha verdolaga de “si Nacional podía darle la vuelta al resultado en Bogotá”, los aficionados del equipo respondieron que “difícil, difícil”, “lo vemos muy difícil, está duro”, “lo debió hacer aquí, tenía la oportunidad y la dejó pasar”.