Millonarios y Nacional tendrán inesperados ‘refuerzos’ para el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay 2023-I

El primer sorbo de la final en la Liga colombiana dejó un sinsabor por un empate 0-0 en la ciudad de Medellín. No obstante, para Millonarios, que cierra en casa, puede ser un gran resultado ante Atlético Nacional. Aunque el juego de ida se jugó apenas este miércoles (21 de junio), ya los dos equipos pasan la página para preparar lo que será el definitivo compromiso en El Campín, el próximo sábado (24 de junio) desde las 7:00 p. m.

Para los entrenadores, el compromiso de vuelta tendrá dos grandes noticias para cada uno. Se trata de la vuelta de los jugadores que estuvieron al servicio de la Selección Colombia en la reciente doble fecha Fifa de amistosos. Para el local, en Bogotá, en los próximos días estarán disponibles Álvaro Montero y Óscar Cortés, mientras que los verdes podrán tener a su portero Kevin Mier y el lateral por zona izquierda, Andrés Salazar.

De los cuatro citados por Néstor Lorenzo a los juegos ante Irak y Alemania, respectivamente, el único que no tuvo acción fue el golero verdolaga. Quienes más pudieron sumar minutos fueron Montero, quien jugó ante Irak todo el partido, al igual que Salazar, que debutó en la Tricolor. Cortés apenas estuvo cuatro minutos en el remate del duelo ante los de Oriente Medio, donde la selección ganó por 1-0.

El proceso de Néstor Lorenzo sigue sin caer desde su llegada en 2022. - Foto: Getty Images

Sin duda alguna que para ambos equipos son ‘refuerzos’ que podrán servir a la hora de una definición. En el caso de Millonarios, el entrenador Alberto Gamero mostró su satisfacción por tenerles de nuevo durante la rueda de prensa, después del final del partido de ida en suelo antioqueño: “Vamos a ver cómo llegó, llegaron a las cinco de la tarde a Bogotá. Gracias a Dios tenemos dos jugadores más para el sábado y miraremos. Faltan días”.

El estratega samario al servicio de los azules analizó el juego de ida así: “Siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego, de venir a buscar el partido. De ponerlo en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es en zona 2 y 1 de ellos. Tenían dos jugadores de media distancia y los controlamos bien. Fue por momentos de ida y vuelta, Nacional también nos atacó. Esta llave queda abierta con estos dos grandes equipos”.

“La presión la tuvimos desde que salimos de Bogotá, fue impresionante. Del hotel al aeropuerto fue impresionante, la presión la tenemos de local o visitante. Siempre uno quiere jugar de local porque conoce la cancha, el clima, por todo, pero no quiere decir que tengamos ventaja. Vamos a enfrentar a un buen rival como Nacional. No hemos ganado nada todavía, ni Nacional ni nosotros. Esta llave está abierta”, continuó.

Daniel Cataño y Bryan Palacio luchando por un balón. - Foto: Prensa Millonarios

Intentando no restarle valor a lo hecho por su rival, exaltó que para su concepto fue un golpe a golpe: “Esto no es de merecimientos. Enfrentamos a un gran rival que también jugó, que propuso. El hecho de jugar bien no quiere decir que sobrepasamos a Nacional. Fue un partido digno de final, fue bueno. Tuvimos las opciones más claras, pero fue parejo. Es una llave, va a estar abierta para el día sábado”.

Nacional vs. Millonarios en la gran final ida Liga BetPlay. - Foto: Prensa Millonarios

Al mismo tiempo, hizo un análisis detallado sobre las falencias que tuvieron en el juego de ida, buscando no tenerlas en el compromiso de vuelta en Bogotá, donde un mínimo error podría terminar costando el campeonato: “Hubo dos o tres desatenciones donde Nacional nos llegó, vamos a corregirlo. También tuvimos unas transiciones donde no culminamos bien y las vamos a corregir”.

Finalizó sobre la posibilidad de definir el título en los penales: “Este es un equipo que todos los días entrena eso, practicamos todos los días penaltis, hay jugadores que tienen mucha confianza en eso. Yo vi el equipo muy humilde en el camerino, con los pies sobre la tierra. En esto hay que buscar todo, si son penaltis, son penaltis, o por la vía directa mejor”.