¿Julio Comesaña está interesado en volver a dirigir al Junior de Barranquilla?

La Liga BetPlay I-2022 está cerca de llegar a su fin con la final que disputarán Atlético Nacional y Deportes Tolima, equipos que lideraron sus grupos en los cuadrangulares semifinales. Mientras estas escuadras buscan el primer título del año, las demás ya han tomado varias decisiones de cara al próximo campeonato.

Este es el caso de Independiente Medellín, que una vez terminada su participación en el Torneo Apertura, sus directivas tomaron la decisión de ponerle fin al contrato del técnico Julio Comesaña.

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que, tras culminar la participación en la Liga I del 2022, se ha definido, por mutuo acuerdo, finalizar el vínculo entre el director técnico Avelino Julio Comesaña y la institución”, se lee en el comunicado del pasado 17 de junio.

Días después de este anuncio, el entrenador uruguayo, que cuenta con nacionalidad colombiana, rompió el silencio y dejó claro que no hubo un mutuo acuerdo en la decisión. “Yo no me fui, me fueron. A mí el señor Raúl Giraldo antes de salir de Bogotá me citó al club. Daniel Mauricio Ossa, el presidente, se salió”, explicó en conversación con El Vbar de Caracol Radio.

“Fue Giraldo el que me informó que habían decidido cambiar el cuerpo técnico y que querían solucionar conmigo la salida anticipada. Yo no pregunté nada. Había una cláusula de rescisión y yo le dije que, si me sacaban, me tenían que indemnizar”, añadió.

Además de denunciar públicamente que las directivas del DIM estaban mintiendo, el entrenador de 74 años aprovechó para hablar sobre su presente y futuro, sobre el cual no hay muchos detalles en particular.

Siempre que Comesaña está libre, nacen rumores sobre un posible regreso al Junior de Barranquilla, al que ha dirigido en nueve oportunidades. Y para cortar de raíz los comentarios, dejó claro que un regreso al tiburón no está en sus planes: “Yo estoy todavía en Medellín y voy a tener que quedarme aquí hasta que el Junior gane 10 partidos seguidos o quede campeón”

“Yo estoy radicado y vivo en Barranquilla, pero usted se imagina yo yendo para Barranquilla ahora. Entonces yo no tengo vida tampoco”, agregó.

Julio Comesaña dirigiendo un entrenamiento del Junior. - Foto: Junior FC

Y por si no quedó lo suficientemente claro, dijo que no está “detrás de Junior, ni de nadie”. Eso sí, indicó que si alguien lo necesita para trabajar solo hace falta una llamada. “Es fácil encontrarme”, puntualizó.

Adicional a las declaraciones de Julio Comesaña, el Junior de Barranquilla dejó claro que no está buscando un técnico nuevo porque ratificó a Juan Cruz Real. Después de quedar ad portas de clasificar a la final de la Liga BetPlay I-2022, el estratega sería a cargo del conjunto tiburón por lo menos hasta diciembre de 2022.

Los primeros refuerzos

Para dejar atrás el primer semestre, en el que no lograron avanzar tampoco en la Copa Sudamericana, los directivos y el técnico analizan sus opciones en medio del mercado de fichajes.

Es por eso que el periodista Ricardo Ordóñez informó por su cuenta de Twitter que el club barranquillero se plantea la contratación de varios jugadores, para reforzar algunas posiciones en particular.

El primer objetivo en el mercado son dos “defensas centrales, un volante defensivo y un extremo derecho”. Además, se confirmó que el venezolano Luis Daniel ‘Cariaco’ González no renovará su contrato con la institución, por lo que quedará como agente libre a partir del 30 de junio.

En lo deportivo, Junior terminó su participación en la Liga BetPlay I-2022 en el segundo lugar del grupo A de los cuadrangulares semifinales. En cuanto al torneo internacional, quedó tercero del grupo H por debajo de Unión de Santa Fe (clasificado a octavos) y Fluminense.