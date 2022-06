Julio Comesaña explotó contra el presidente del DIM y lo calificó de “aparecido”

El pasado viernes 17 de junio, el técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña fue despedido de las toldas del Independiente Medellín tras el cierre de la temporada, la cual dejó un balance malo para los poderosos, pues se despidieron del sueño de Liga y de Copa Sudamericana.

Y es que a pesar de haber llegado con oportunidades de pasar a la gran final de la Liga hasta la última fecha, los rojos de Medellín no alcanzaron a conseguir el anhelado tiquete, dado que su mayor rival, el Tolima, venció.

Ante este panorama, la directiva del cuadro antiqueño tomó la decisión de desistir de los servicios del estratega mediante un comunicado que se dio a conocer a medios e hinchas.

Julio Comesaña, técnico de Medellín en el juego con América - Foto: AFP

“El Equipo del Pueblo S.A. informa que, tras culminar la participación en la Liga I del 2022, se ha definido, por mutuo acuerdo, finalizar el vínculo entre el director técnico Avelino Julio Comesaña y la institución.

“En su cuarto ciclo dirigiendo al Poderoso de la Montaña, el profesor Comesaña superó la cifra de 300 partidos como técnico, continuó con la racha de buenos resultados en casa con un récord de 33 partidos invictos como local en Liga y Copa, y tras cinco torneos sin participar en las instancias finales, se clasificó al cuadrangular del torneo local. Agradecemos al profesor Comesaña y a su preparador físico Jorge Franco por su entrega y dedicación, para que estos logros fueran posibles”, rezó una parte de la misiva entregada.

Ahora bien, cuando la relación entre ambas partes parecía haber terminado, el entrenador ha salido en los últimos días a revelar las razones de su salida, generando una gran polémica.

Sus más recientes declaraciones, en la cadena Caracol Radio, dieron cuenta de la situación tensa que se vive por estos días después de su despedida. “Yo no me fui, me sacaron. Yo voy a decir cómo son realmente los hechos. A mí el señor Raúl Giraldo antes de salir de Bogotá me citó al club. Daniel Mauricio Ossa, el presidente, se salió. Fue Giraldo el que me informó que habían decidido cambiar el cuerpo técnico y que querían solucionar conmigo la salida anticipada. Yo no pregunté nada. Había una cláusula de rescisión y yo le dije que si me sacaban, me tenían que indemnizar”, aseguró de entrada el uruguayo.

Comesaña, que ya sabe lo que es salir campeón en varias ocasiones, agregó que ya presentía que algo andaba mal. “Me llamaba poderosamente la atención que no había reuniones. Yo hablaba esporádicamente de varias cosas con Raúl Giraldo, pero nada formal. La noche anterior al partido contra La Equidad habíamos informado que les íbamos a dar unos días de descanso a los jugadores. También les dijimos a los jugadores que no era seguro que nosotros volviéramos”, agregó.

No obstante, Comesaña, caracterizado por ser un hombre sin pelos en la lengua, se fue contra el presidente del Medellín, Daniel Ossa, quien también dio las razones de su salida. “Yo acepté tranquilo y no pregunté nada, pero ayer vi unas declaraciones de Daniel Mauricio Ossa que me molestan porque no quiero que se falte a la verdad y me gusta que se digan las cosas como son. Él es un muchachito joven y Raúl, su tío, lo ha puesto al frente del club. Lo que él dijo es faltar a la verdad”, manifestó vehementemente.

“Yo me iba a ir callado, pero me voy a defender de lo que no es cierto. Yo tengo compromiso con los del club y con los hinchas. Hubo un grupo de 100 que me gritaron ‘maricón’. La gente tendría que estar orgullosa de lo que se hizo. El señor Ossa tiene que respetar porque él es un aparecido que le está cuidando la plata al tío. Que no me ponga en la mira a mí, porque yo no me peleo con nadie y nadie me va a manejar el equipo. Me indigna que salga a decir mentiras”, completó el estratega.