Julio Comesaña se destapa sobre decisión que tomó Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Las críticas a Lorenzo, sobre todo, le llovieron por las sustituciones que realizó y las que no hizo, muchos hinchas de la Tricolor, por ejemplo, esperaban el ingreso en la etapa complementaria de Juan Fernando Quintero, del América de Cali, y de Marino Hinestroza, de Atlético Nacional de Medellín .

Sobre la decisión que tomó Néstor Lorenzo, de no hacer ingresar a estos jugadores a la cancha vs. Brasil, dio su punto de vista Julio Comesaña, experimentado director técnico que ha entrenado, entre otros equipos, al Junior de Barranquilla.

“Yo vi una Colombia fatigada, las modificaciones de pronto hubieran ayudado un poco más. Me hubiera gustado ver a Hinestroza, por lo menos los últimos 15 minutos, y a Quintero, tirándole balones. Hinestroza no hubiera permitido la salida de Arana”, manifestó Comesaña en As Colombia.