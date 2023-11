Junior gana al Porto ante Fifa por venta de Luis Díaz, ¿cuánta plata recibirá?

Díaz llegó al Liverpool por 45 millones de euros, sin embargo, los lusos no pagaron la cifra correspondiente al onceno de curramba de uno de los meses en deuda.

Resolución favorable al @JuniorClubSA 🇨🇴 vs @FCPorto 🇵🇹 quien deberá abonar € 120.103 + 5% anual desde 1/10/22. El club 🇨🇴 se quedó con el 20% de futura transferencia, del Porto a un tercer club @LFC . El club 🇵🇹, le descontó un 10% por comisión intermediario que no acreditó. pic.twitter.com/vFlz1vv6yX

“La autoría del ELN, lo cual significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo”, sostuvo Petro y agregó.

La fecha de regreso todavía es un misterio, pero hay buenos síntomas al verlo de nuevo compartiendo con el resto del equipo. “Realmente no puedo decir qué haremos porque simplemente esperamos dónde terminará todo y partir de ahí pensaremos. Pero todo depende de él, de que esté disponible o no, yo no forzaré nada”, completó.