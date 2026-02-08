Junior goleó a Boyacá Chicó y remeció la Liga BetPlay: así está el panorama en la tabla

La noche del pasado sábado, 7 de febrero de 2026, provocó fiesta en el mítico estadio Romelio Martínez de Barranquilla: Junior, como local en dicha cancha, goleó por 3-0 a Boyacá Chicó, en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay.

Los goles en Junior de Barranquilla llegaron gracias a Luis Fernando Muriel (45+1 - P), Cristian Barrios (49′) y Joel Canchimbo (79′). El tiburón acabó moviendo la tabla en la competencia, mientras que los ajedrezados alargan su zozobra en el último lugar del acumulado.

Junior de Barranquilla goleó por 3-0 a Boyacá Chicó. Foto: Prensa Junior de Barranquilla (API).

Cabe recordar que Junior de Barranquilla tiene un partido menos en la Liga BetPlay. Está aplazado, ante Atlético Nacional, correspondiente a la tercera fecha del campeonato y con programación aún por definir.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Junior vs. Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto son primero y segundo, respectivamente, los dos con 10 puntos. Tercero, cuarto y quinto asoman Bucaramanga, Junior y Llaneros con 9 unidades; Tolima y Águilas Doradas son sexto y séptimo con 8, y el octavo puesto lo ocupa América de Cali (7).

Internacional de Bogotá celebrando su victoria ante Medellín, que lo deja líder en la Liga BetPlay. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Así las cosas, si Junior vence a Atlético Nacional, en el juego pendiente por la tercera fecha, podría ser líder. El vigente campeón se pone a tiro del olimpo en la tabla de posiciones, aunque aún falta bastante tela por cortar.

Eso sí, Atlético Nacional es el equipo con más partidos aplazados: por la fecha 2 ante Jaguares, por la fecha 3 contra Junior, y ahora, en esta quinta jornada, frente a Santa Fe.

Millonarios, que aún no ha jugado ante Deportivo Cali por esta quinta fecha, está en el puesto 18 con apenas un punto. El azucarero es doceavo con seis, es decir, el clásico añejo reúne a dos equipos con necesidad de triunfo.

Panorama en lo que va de la quinta fecha en la Liga BetPlay 2026-l

Viernes, 6 de febrero de 2026

Deportivo Pasto 0 - 0 Atlético Bucaramanga

Deportivo Independiente Medellín 1 - 2 Internacional de Bogotá

Sábado, 7 de febrero de 2026

Águilas Doradas 3 - 2 Cúcuta Deportivo

Deportes Tolima 0 - 1 Llaneros

Junior de Barranquilla 3 - 0 Boyacá Chicó

Domingo, 8 de febrero de 2026

Alianza FC vs. Once Caldas - 4:10 p.m.

Deportivo Cali vs. Millonarios - 6:20 p.m.

Jaguares vs. Deportivo Pereira - 8:30 p.m.

Aplazados

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional

Fortaleza vs. América de Cali

Estos dos partidos fueron aplazados, desde Dimayor, por el estado de la grama en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.