Deportes

Junior goleó a Boyacá Chicó y remeció la Liga BetPlay: así está el panorama en la tabla

Con un partido menos, y ganando ese mismo, Junior podría aspirar al liderato en la tabla de posiciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
8 de febrero de 2026, 12:16 p. m.
Junior celebrando en su regreso al estadio Romelio Martínez.
Junior celebrando en su regreso al estadio Romelio Martínez. Foto: Prensa Junior de Barranquilla (API).

La noche del pasado sábado, 7 de febrero de 2026, provocó fiesta en el mítico estadio Romelio Martínez de Barranquilla: Junior, como local en dicha cancha, goleó por 3-0 a Boyacá Chicó, en juego válido por la quinta fecha de la Liga BetPlay.

Los goles en Junior de Barranquilla llegaron gracias a Luis Fernando Muriel (45+1 - P), Cristian Barrios (49′) y Joel Canchimbo (79′). El tiburón acabó moviendo la tabla en la competencia, mientras que los ajedrezados alargan su zozobra en el último lugar del acumulado.

Junior de Barranquilla goleó por 3-0 a Boyacá Chicó.
Junior de Barranquilla goleó por 3-0 a Boyacá Chicó. Foto: Prensa Junior de Barranquilla (API).

Cabe recordar que Junior de Barranquilla tiene un partido menos en la Liga BetPlay. Está aplazado, ante Atlético Nacional, correspondiente a la tercera fecha del campeonato y con programación aún por definir.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el Junior vs. Boyacá Chicó

Internacional de Bogotá y Deportivo Pasto son primero y segundo, respectivamente, los dos con 10 puntos. Tercero, cuarto y quinto asoman Bucaramanga, Junior y Llaneros con 9 unidades; Tolima y Águilas Doradas son sexto y séptimo con 8, y el octavo puesto lo ocupa América de Cali (7).

Deportes

Escalofriante caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: la sacaron en helicóptero

Deportes

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Ciclismo

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Deportes

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Deportes

Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

Deportes

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

Deportes

Luis Fernando Muriel metió el golazo de la fecha: cobró a 35 metros y la clavó en el ángulo

Deportes

La tabla de la Liga tras el partido Pereira vs. Junior; la joya de Muriel y el empate del Tolima en Bogotá

Deportes

Mientras Junior gastó 2 millones de dólares en fichajes, esta fue la cifra de Atlético Nacional

Internacional de Bogotá celebrando su victoria ante Medellín.
Internacional de Bogotá celebrando su victoria ante Medellín, que lo deja líder en la Liga BetPlay. Foto: David Jaramillo - Colprensa.

Así las cosas, si Junior vence a Atlético Nacional, en el juego pendiente por la tercera fecha, podría ser líder. El vigente campeón se pone a tiro del olimpo en la tabla de posiciones, aunque aún falta bastante tela por cortar.

Eso sí, Atlético Nacional es el equipo con más partidos aplazados: por la fecha 2 ante Jaguares, por la fecha 3 contra Junior, y ahora, en esta quinta jornada, frente a Santa Fe.

Millonarios, que aún no ha jugado ante Deportivo Cali por esta quinta fecha, está en el puesto 18 con apenas un punto. El azucarero es doceavo con seis, es decir, el clásico añejo reúne a dos equipos con necesidad de triunfo.

Panorama en lo que va de la quinta fecha en la Liga BetPlay 2026-l

Viernes, 6 de febrero de 2026

  • Deportivo Pasto 0 - 0 Atlético Bucaramanga
  • Deportivo Independiente Medellín 1 - 2 Internacional de Bogotá

Sábado, 7 de febrero de 2026

  • Águilas Doradas 3 - 2 Cúcuta Deportivo
  • Deportes Tolima 0 - 1 Llaneros
  • Junior de Barranquilla 3 - 0 Boyacá Chicó

Domingo, 8 de febrero de 2026

  • Alianza FC vs. Once Caldas - 4:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Millonarios - 6:20 p.m.
  • Jaguares vs. Deportivo Pereira - 8:30 p.m.

Aplazados

  • Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional
  • Fortaleza vs. América de Cali

Estos dos partidos fueron aplazados, desde Dimayor, por el estado de la grama en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Más de Deportes

Instante de la caída de Lindsey Vonn y su salida en helicóptero de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Escalofriante caída de Lindsey Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno: la sacaron en helicóptero

GUWAHATI, INDIA - JANUARY 13: FIFA World Cup Trophy stands on display for public inside a glass box during the Special Trophy Tour on January 13, 2026 in Guwahati, India. Ahead of the FIFA World Cup 2026, which is scheduled to kick off on June 11, the original FIFA World Cup Trophy arrived in India as part of its official global trophy tour. David Talukdar / Anadolu (Photo by David Talukdar / Anadolu via AFP)

Mundial 2026: fanáticos que asistan a los partidos deben tener en cuenta estos nuevos gastos adicionales

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán 2026.

Nairo Quintana sube y Einer Rubio no pudo más: clasificación general del Tour de Omán tras la etapa 2

Junior celebrando en su regreso al estadio Romelio Martínez.

Junior goleó a Boyacá Chicó y remeció la Liga BetPlay: así está el panorama en la tabla

Christian González y Luis Díaz.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Fortaleza CEIF enfrenta a Independiente Santa Fe , por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 9, en el Estadio Metropolitano de Techo.

Así quedó la tabla de posiciones tras el duelo entre Fortaleza y Santa Fe: hay sorpresa en el liderato

Águilas acumula 3 partidos sin conocer la derrota.

Águilas sacó la ‘garra’ y remontó al Cúcuta; los de la frontera dejaron escapar su primera victoria

Jhon Viáfara al momento de ser extraditado para los Estados Unidos en el 2020.

Jhon Viáfara recobró su libertad y está en Colombia; amigo confirmó noticia y publicó la foto

Jhon Viáfara el día de su captura.

Aparece nueva foto de Jhon Viáfara en prisión: el exfutbolista paga una pena de 11 años en EE. UU.

Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a Valencia.

Remco Evenepoel está intratable: está es la impresionante marca en el año tras triunfo de etapa en la Vuelta a Valencia

Noticias Destacadas