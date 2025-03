Junior se desquita de Club León: video con indirecta tras la expulsión del Mundial de Clubes

El 13 de enero de 2025, Club León publicó un particular video en redes sociales. Allí se ve a James Rodríguez, estrella de la Selección Colombia, aterrizando en suelo mexicano para vestirse como nuevo jugador esmeraldero. ¿Lo particular? La institución de Guanajuato lo acompañó de la canción “En Barranquilla me quedo”, del Joe Arroyo.