Jürgen Klopp, furioso, explotó tras derrota de Liverpool ante Arsenal: “Esto es increíble”

“Hoy muchas cosas estaban en nuestra contra. Este árbitro me dio una tarjeta roja contra el Manchester City por una situación de lucha entre Bernardo Silva y Mo Salah. Hoy la misma situación con Jota, pero no recibió una tarjeta roja”, apuntó.

Liverpool acabó los 90 minutos con un solo disparo a puerta, síntoma de lo mal que marcharon las cosas ante uno de sus rivales directos por el liderato. “Encontramos nuestro camino hacia el partido, tuvimos cruces y situaciones en las que estuvo cerrado y luego la segunda mitad. Pero si no puedes mantenerlo abierto, entonces el Arsenal podría ponerse un poco nervioso. La tarjeta roja no ayudó y tuvimos que cambiar lo que intentamos”, completó en declaraciones para Sky Sports .

Klopp se desahogó en rueda de prensa

Ese autogol forzado por la insistencia de Luis Díaz parecía el fuego que le daría a Liverpool la oportunidad de salir victorioso del Emirates, pero luego el error de Van Dijk y la expulsión de Konaté tiraron al suelo todos los planes. “El Arsenal se merece los tres puntos, de eso no hay duda: ellos anotaron tres y nosotros tuvimos un tiro a puerta, así que obviamente esa es la estadística que más se nota. Deberíamos haber tenido más de eso, podríamos haber tenido más de eso, pero debido a la historia del juego no sucedió”, insistió.

“Pero incluso con la tarjeta roja perdemos 2-1, ¿qué es eso? No hace ninguna diferencia, pero se habría visto diferente. Estar 2-1 abajo con 11 contra 11 realmente podría haber sido diferente, pero ya está hecho, ya no me importa. Bueno, no es un gran día para nosotros. Sí, un mal día en la oficina, definitivamente, pero no solo un mal día en la oficina, y tenemos que asegurarnos de que no los tengamos más”, completó.