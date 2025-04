Kylian Mbappé se desahogó: dijo la verdad de su relación con Vinícius y soltó confesión

Después de cientos de artículos hablando sobre presuntas tensiones al interior del camerino, Kylian Mbappé se refirió a su relación con Vinícius Jr y confesó lo que pensaba de él antes de aterrizar en el Real Madrid.

“La relación es muy buena. Es normal que la gente quiera hablar de nosotros porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia, pero siempre vine con la intención de jugar con Vini. No imagino el Real Madrid sin Vini y siempre tuve la idea de jugar con él. Jugamos bien juntos“, afirmó el francés.

A pie de campo en el Santiago Bernabéu, Mbappé confesó que ya se veía jugando al lado de Vinícius, aun cuando comparten la misma posición y les tocó aprender a trabajar juntos.

"Puede ser mejor y la gente espera más de nosotros y es normal, pero pienso que jugamos bien juntos", completó en entrevista con La Sexta.

¿Lo obsesiona el Balón de Oro?

Mbappé y Vinícius son dos candidatos al Balón de Oro de la presente temporada, todo dependiendo de los títulos que consigan con el Real Madrid y el desempeño de sus rivales directos por el premio como Lamine Yamal, Raphinha, Ousmane Dembelé o Mohamed Salah, entre otros.

“El Balón de Oro es individual, yo he dicho siempre que jugar aquí es lo más importante. Ser parte de la historia del mejor club del mundo no tiene precio, así que me quedo con ganar la Champions. Quiero marcar goles, pero lo más importante es hacer historia aquí y ganar muchas copas, la Liga, la Champions...”, sentenció.

El astro francés explicó cómo y por qué se sintió atraído por el cuadro merengue y recordó los intentos fallidos de su fichaje. “No fue fácil (decirle que no a Florentino), pero con el presidente siempre tuve una buena relación porque desde el primer día estuvo a mi lado. También cuando le decía que me quedaba en París tenía su cariño y buenos mensajes para mí y eso cuenta”, explicó.

“Dio cariño para mí y mi familia y eso son diferencias que se marcan. Le tengo un gran respeto y siempre le digo que daré lo máximo por el club y por él. Yo empecé por Zidane. Como francés, para nosotros es un ídolo. He empezado como fan de Zizou cuando fichó por el Madrid, jugó con el Madrid con los galácticos. También la llegada de Cristiano, mi otro ídolo”, contó.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. | Foto: Getty Images

Mbappé reveló que a los 12 años pudo haber llegado al Real Madrid, pero las cosas no se dieron. “Yo tenía clarísimo que iba a acabar aquí, es lo quería de niño, en mi corazón, siempre estuvo en mi cabeza. Yo era un niño normal que tenía un sueño. Jugaba con mis amigos y tenía un talento, pero cometía errores. Tenía que ir al cole, porque es importante fuera del campo para analizar las cosas, pero lo más importante fue siempre el fútbol”, aseguró.