Kylian Mbappé volvió a hacer de las suyas en Francia y rompió histórico récord en el PSG que ostentaba un sudamericano

Este sábado, el París Saint-Germain, líder del campeonato francés, logró vencer el sábado 4-2 al Nantes en la 26ª jornada de Ligue 1, antes de la decisiva vuelta de octavos de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich. Con Messi y Mbappé liderando, los parisinos mantuvieron la cima del torneo galo.

El delantero de 24 años de edad, logró meterse en las páginas doradas del PSG al anotar el último gol del partido y de paso romper el récord de ser el goleador histórico del club. Desde su primer gol al Metz el 8 de septiembre de 2017 hasta su gol 201 frente al Nantes el 4 de marzo de 2023, Mbappé ha sido capaz de pulverizar la cifra de 200 goles en tan solo 247 partidos. Cavani necesitó 301 partidos para llegar a esa cifra.

Mbappé también es el máximo goleador de la historia del PSG en la Champions, con 34 goles en la máxima competición de clubes.

Mbappé marcó el último gol de su equipo ante Nantes. - Foto: REUTERS

Estos son los cinco goleadores del PSG en su historia

Kylian Mbappé, 201 goles

Edinson Cavani, 200 goles

Zlatan Ibrahimovic, 156 goles

Neymar Da Silva, 118 goles

Pedro Miguel Carreiro, “Pauleta”, 109 goles

¡LOCURA TOTAL EN PARÍS! HISTORIA PURA: Mbappé marcó vs. Nantes y se transformó en el jugador con MÁS GOLES en toda la historia del PSG, superando a Cavani. pic.twitter.com/xQ5AWF66s1 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2023

Más homenajes

Tras el partido, el París SG homenajeó a Mbappé con un trofeo conmemorativo con el número “201″ y con el estadio Parque de los Príncipes rendido a su estrella, que dio una vuelta de honor al campo para agradecer el gesto a los aficionados.

“Para mí, parisino de nacimiento, es algo especial”, continuó emocionado. “Juego para escribir la historia, siempre he dicho que quería escribir la historia en Francia, en la capital de mi país, en mi ciudad, lo estoy haciendo y es genial pero todavía hay camino que recorrer”.

El Nantes, que entre semana logró la clasificación a semifinales de la Copa de Francia, no logra trasladar las mismas sensaciones al campeonato y ocupa la mitad de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el descenso.

Kylian Mbappé celebrando su reconocimiento con el PSG. - Foto: REUTERS

¿Cambiará de equipo?

La última semana de febrero y primero de marzo arrancó sumamente movida en el futbol europeo. A pesar de no presentarse sorpresas mayúsculas en los juegos del fin de semana, los premios The Best ganados por Lionel Messi movieron mucho más que la consagración del argentino. Durante la gala de premiación hubo varios episodios importantes, momentos cumbre entre grandes personalidades y hasta confesiones de cara al futuro.

Una que había pasado desapercibida, pero que tomó relevancia en las últimas horas, fue la que, de manera informal, hizo el francés Kylian Mbappé. Allí, mientras al parecer ya salía del recinto donde se había realizado el evento, el atacante del PSG fue consultado por un equipo al cual desearía ir en caso de que la liga italiana se lo propusiera; sin dudarlo, respondió de manera radical: “Si voy a la Serie A, será al AC Milan”.

Su respuesta fue clara y directa, misma que fue viralizada por diversos medios, pues en la interminable lista de pretendientes de la joven figura francesa entraría entonces este cuadro poderoso de Italia a la que le hace falta una figura de ese talante.

De Milan también se escuchó en Colombia durante el lunes, por el supuesto interés del club por hacerse con los servicios de Luis Díaz, quien actualmente milita en el Liverpool de Inglaterra.

Según, Calciomercato, el delantero colombiano haría parte de un intercambio con su colega del AC Milan, Rafael Leão, jugador portugués que ha sido la grata sensación en el último tiempo.

El medio italiano aseguró que al atacante luso de 26 años está “cada vez más cerca” de dejar a los rossoneri, pues su contrato expira el próximo verano y el club podría ‘escuchar ofertas’ para que el jugador no se vaya libre.